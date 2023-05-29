Як перестати порівнювати себе з іншими і почати радіти життю: прості, але дієві поради

Для початку потрібно зрозуміти декілька беззаперечних істин:

Поняття "успіх" є абстрактним і кожна людина розуміє це по-своєму

Люди схильні трохи обманювати про себе, щоб здаватися кращими

Як припинити порівнювати себе з іншими

"Вимкнути" синдром упущених можливостей

Гортаючи стрічку в соцмережах, ми безперервно порівнюємо себе з іншими, оскільки "картинка" та реальне життя здаються одним і тим самим.

Не гортайте новинну стрічку відразу після пробудження. Регулярно влаштовуйте так звані "діджитал-детокси".

Самоспостереження

Спробуйте поспостерігати за собою, відповісти на запитання: "Коли я порівнюю себе? У якому контексті це роблю та чому?". Намагайтеся зрозуміти, чому та як це відбувається.

Знизити тривожність

Спробуйте заспокійливі практики, на кшталт:

медитації

дихальні практики

легкий спорт

творчість

Після цього визначте свої методи зниження тривоги.

Спогади

Робіть більше відео, фото, ведіть щоденник. Час від часу переглядайте фотоплівку, щоб згадувати, який наповнений був ваш тиждень/місяць/рік. Замість огляду на інших робіть висновки на основі ваших спогадів та вчинків.

Радість

Навчіться радіти здобуткам навіть, на ваш погляд, найдрібнішим. Дякуйте собі за все, що зробили за день. Виявляйте більше доброти до себе. Насолоджуйтесь різними моментами життя, навіть звичайною прогулянкою на вулиці.

Унікальність

Пам'ятайте про свою автентичність та неповторність. Найкрутіший образ, якого потрібно прагнути - це найкраща версія самого себе. Кожна людина по-своєму унікальна та не має другого екземпляру.