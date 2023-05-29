Как перестать сравнивать себя с другими и начать радоваться жизни: простые, но действенные советы

Сравнивать себя с другими - это рефлекс, заложен у нас генетически. И людям очень важно занимать достойное место в обществе. Поэтому постоянно оглядываемся на окружающих, чтобы убедиться, что мы ничем не хуже других.
О том, как перестать сравнивать себя с другими, рассказала психолог София Плакадзе в своем Instagram.
Для начала нужно понять несколько безоговорочных истин:
"Отключить" синдром упущенных возможностей
Листая ленту в соцсетях, мы непрерывно сравниваем себя с другими, поскольку "картинка" и реальная жизнь кажутся одним и тем же.
Не беритесь листать новостную ленту сразу после пробуждения. Регулярно устраивайте так называемые "диджитал-детоксы".
Самонаблюдение
Попытайтесь понаблюдать за собой, дайте ответ на эти вопросы: "Когда я сравниваю себя? В каком контексте это делаю и почему?". Попытайтесь понять, почему и как это происходит.
Снизить тревожность
Попробуйте успокоительные практики, например:
После этого определите свои методы снижения тревоги.
Воспоминания
Делайте больше видео, фото, ведите дневник. Время от времени просматривайте фотопленку, чтобы вспоминать, как наполнена была ваша неделя/месяц/год. Вместо того чтобы смотреть на других, делайте выводы на основе ваших воспоминаний и поступков.
Радость
Научитесь радоваться достижениям даже, на ваш взгляд, мельчайшим. Благодарите себе за все, что сделали за день. Проявляйте больше доброты к себе. Наслаждайтесь разными моментами жизни, даже обычной прогулкой на улице.
Уникальность
Помните о своей оригинальности и неповторимости. Самый крутой образ, к которому нужно стремиться - это лучшая версия самого себя. Каждый человек по-своему уникален и не имеет второго экземпляра.
Раньше мы рассказывали, как преодолеть чувство тревоги и успокоиться.
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