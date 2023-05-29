Как перестать сравнивать себя с другими и начать радоваться жизни: простые, но действенные советы

Для начала нужно понять несколько безоговорочных истин:

Понятие "успех" есть абстрактным и каждый человек понимает это по-своему

Люди склонны немного обманывать о себе, чтобы казаться лучше

Как прекратить сравнивать себя с другими

"Отключить" синдром упущенных возможностей

Листая ленту в соцсетях, мы непрерывно сравниваем себя с другими, поскольку "картинка" и реальная жизнь кажутся одним и тем же.

Не беритесь листать новостную ленту сразу после пробуждения. Регулярно устраивайте так называемые "диджитал-детоксы".

Самонаблюдение

Попытайтесь понаблюдать за собой, дайте ответ на эти вопросы: "Когда я сравниваю себя? В каком контексте это делаю и почему?". Попытайтесь понять, почему и как это происходит.

Снизить тревожность

Попробуйте успокоительные практики, например:

медитации

дыхательные практики

легкий спорт

творчество

После этого определите свои методы снижения тревоги.

Воспоминания

Делайте больше видео, фото, ведите дневник. Время от времени просматривайте фотопленку, чтобы вспоминать, как наполнена была ваша неделя/месяц/год. Вместо того чтобы смотреть на других, делайте выводы на основе ваших воспоминаний и поступков.

Радость

Научитесь радоваться достижениям даже, на ваш взгляд, мельчайшим. Благодарите себе за все, что сделали за день. Проявляйте больше доброты к себе. Наслаждайтесь разными моментами жизни, даже обычной прогулкой на улице.

Уникальность

Помните о своей оригинальности и неповторимости. Самый крутой образ, к которому нужно стремиться - это лучшая версия самого себя. Каждый человек по-своему уникален и не имеет второго экземпляра.