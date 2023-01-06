Як не отруїтися залишками їжі після свят: поради лікарів

Після свят у холодильнику залишаються різні страви. Певний час їх ще можна споживати, однак такою їжею досить легко отруїтися. А підкидають дров у вогонь відключення світла, під час яких холодильник не може зберігати продукти за нормальних умов.

Як не отруїтися залишками їжі після свят - читайте нижче в матеріалі Styler.

Як правильно зберігати харчові продукти

Насамперед вам потрібно знати точні терміни зберігання тих страв, що у вас є. Готова їжа має певні строки, і чим менше, тим краще. Крім того, звертайте увагу на термін придатності до розкриття упаковування та після.

Терміни зберігання певних продуктів:

варена ковбаса - від 3 до 10 днів, сирокопчена - протягом місяця

сир твердих сортів - не більше 2 тижнів

відкриті рибні консерви краще зразу з'їсти. Якщо перекладете з бляшанки в скляну місткість, можна зберігати 3 доби.

ікра у скляній банці - 5 днів

зелень потрібно обполоснути водою і загорнути у поліетилен, після чого відправити у холодильник.

закритий майонез буде стояти понад місяць.

Фрукти та овочі можна зберігати до тих пір, поки вони не стануть слизькими та м'якими. Проте не вживайте ті, які почали вкриватися різнокольоровими плямами. Це означає, що почався процес гниття.

Стосовно різноманітних тортів і тістечок, то картина така:

без обробки кремом, з білковим кремом або фруктовим оздобленням - 72 години

з вершковим кремом - 36 годин

із заварним кремом або кремом зі збитих вершків - 6 годин

Залежно від ступеня приготування солодощі мають різний термін придатності (фото: Freepik)

Правила зберігання продуктів у холодильнику

Правильно розміщуйте. Найхолодніша зона холодильника відводиться для зберігання м'ясних продуктів, найтепліша - для фруктів та овочів, а середня - для всього іншого.

Дотримуйтеся норм пакування. Для готової їжі ідеальним посудом для зберігання є скляна миска з кришкою. Замість кришки можна використовувати харчову плівку. Крім того, сир і ковбасу найкраще загорнути в пергаментний папір.

Товарне сусідство. Сирі продукти в жодному разі не можна зберігати поруч із готовими. Наприклад, варена картопля вбирає всі бактерії із сирої риби, м'яса та зелені.

Мийте холодильник. Їжа краще зберігається в чистому холодильнику, адже в ньому завжди менше бактерій. Тому холодильник із внутрішньої сторони необхідно регулярно мити водою з розчином харчової соди або соком лимона, що додатково позбавить зайвого запаху.