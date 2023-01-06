Как не отравиться остатками пищи после праздников: советы врачей

После праздников в холодильнике остаются разные блюда. Некоторое время их можно потреблять, однако такой пищей достаточно легко отравиться. А подбрасывают дров в огонь отключения света, во время которых холодильник не может хранить продукты в нормальных условиях.

Как не отравиться остатками пищи после праздников - читайте ниже в материале Styler.

Как правильно хранить пищевые продукты

Прежде всего, вам нужно знать точные сроки хранения тех блюд, которые у вас есть. Готовая еда имеет определенные сроки, и чем меньше, тем лучше. Кроме того, обращайте внимание на срок годности к раскрытию упаковки и после.

Сроки хранения определенных продуктов:

вареная колбаса - от 3 до 10 дней, сырокопченая - в течение месяца

сыр твердых сортов - не более 2 недель

открытые рыбные консервы лучше сразу съесть. Если переложите из жестяной банки в стеклянную емкость, можно хранить 3 суток.

икра в стеклянной банке - 5 дней

зелень нужно ополоснуть водой и завернуть в полиэтилен, после чего отправить в холодильник.

закрытый майонез будет стоять больше месяца.

Фрукты и овощи можно хранить до тех пор, пока они не станут скользкими и мягкими. Однако не употребляйте те, которые стали покрываться разноцветными пятнами. Это значит, что начался процесс гниения.

Что касается разнообразных тортов и пирожных, то картина такова:

без обработки кремом, с белковым кремом или фруктовой отделкой - 72 часа

со сливочным кремом - 36 часов

с заварным кремом или кремом из взбитых сливок - 6 часов

В зависимости от степени приготовления сладости имеют разный срок годности (фото: Freepik)

Правила хранения продуктов в холодильнике

Правильно размещайте. Самая холодная зона холодильника отводится для хранения мясных продуктов, самая теплая - для фруктов и овощей, а средняя - для всего остального.

Соблюдайте нормы упаковки. Для готовой пищи идеальной посудой для хранения есть стеклянная миска с крышкой. Вместо крышки можно использовать пищевую пленку. Кроме того, сыр и колбасу лучше всего завернуть в пергаментную бумагу.

Товарное соседство. Сырые продукты ни в коем случае нельзя хранить рядом с готовыми. Например, вареный картофель впитывает все бактерии из сырой рыбы, мяса и зелени.

Мойте холодильник. Еда лучше хранится в чистом холодильнике, ведь в нем всегда меньше бактерий. Поэтому холодильник с внутренней стороны необходимо регулярно мыть водой с раствором пищевой соды или соком лимона, дополнительно лишит лишнего запаха.