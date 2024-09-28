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Як отримати найкращий номер у готелі: хитрощі бувалих мандрівників

Комфортний номер - половина успішної подорожі (фото: Freepik.com) 
Автор: Фелікс Коркін

Чи часто вам хотілося б отримати найкращий номер у готелі, щоб відпочинок був незабутнім? Мандрівники зі стажем знають певні хитрощі та дають поради, як отримати максимальний комфорт, не переплачуючи зайвого.

РБК-Україна (проєкт Styler) розглядає, як же обрати найкращий номер і зробити свою подорож дійсно приємною.

Вибір кімнати при заселенні: не поспішайте з рішенням

Після довгої дороги вам хочеться швидше дістатися до номера, але не варто поспішати. Коли ви реєструєтесь на ресепшені, попросіть показати кілька доступних номерів на вибір. 

У багатьох випадках адміністрація готова продемонструвати найкращі варіанти, якщо ви проявите інтерес. Це дозволить уникнути ситуацій, коли вас заселять у найменш комфортну кімнату лише тому, що ви не задавали питань.

Як заощадити на номері

Якщо ви забронювали номер через інтернет, але ще не оплатили його, у вас є шанс зекономити. При заселенні прикиньтеся "людиною з вулиці" і попросіть показати доступні кімнати. 

Бронювальні сайти беруть комісію з готелів, тому ціни можуть бути вищими. Можна трохи поторгуватися і отримати номер дешевше. Однак будьте уважні: якщо ви вже зробили бронювання на своє ім'я, можуть виникнути проблеми з репутацією або оплатою.

Переваги заселення без броні

Якщо ви заселяєтесь у готель без попередньої броні, це відкриває перед вами кілька можливостей. 

По-перше, у вас буде вибір серед усіх доступних кімнат, а не лише тих, які залишилися після бронювань. 

По-друге, оплачуючи готівкою, ви можете домовитися про знижку або кращий номер. Адміністрація цінує таких клієнтів, адже вони можуть піти в будь-який момент, якщо їм щось не сподобається.

Оплата під час виїзду: як зберегти свої права

Не варто оплачувати номер заздалегідь на кілька днів вперед. Це знижує вашу свободу дій і можливість обговорювати умови проживання. 

Найкраще сплачувати за проживання під час виселення. Так ви зможете зберегти свій вплив на якість обслуговування і уникнете неприємних ситуацій із додатковими витратами.

Поради для високого сезону

Іноді попереднє бронювання є необхідним, особливо під час високого туристичного сезону. Наприклад, під час великих свят або подій у місті. 

У такі дні готелі часто вимагають повної передоплати, і тут краще не ризикувати. Однак, зазвичай краще тримати ситуацію під контролем, оплачуючи лише під час виїзду. 

Раніше ми писали про 7 мініатюрних готельних номерів, які насправді вражають розміром.

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При написанні матеріалу використовувалися наступні джерела: видання та сайти Tripadvisor, Huffpost, Travel Inspires.

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