Як отримати дуже ранній врожай огірків: зберете вже у травні
Ви можете отримати потужний врожай огірків вже у травні, якщо зараз посієте розсаду.
Як це зробити - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).
У матеріалі були використані дані з сайтів Сад та город та інші.
Як отримати дуже ранній урожай огірків
Щоб отримати ранні тепличні огірки в травні, важливо заздалегідь посіяти насіння. Існує цікавий метод посадки, який мінімізує травмування кореневої системи під час пересадки.
Фахівці рекомендують посів огірків у другій половині березня або на початку квітня для отримання раннього врожаю.
Однак успішний ранній урожай залежить від умови, що коріння не пошкоджується під час пересадки в теплицю. Такий підхід дозволяє ліані швидко розвиватися і радувати першими плодами в травні.
Класичний посів у горщики не є найкращим варіантом для цієї мети. Важливо також вибрати відповідні сорти огірків, які призначені для раннього, суперраннього або ультрараннього врожаю – ця інформація зазвичай вказана на упаковці.
Що треба зробити для розсади
Для цього необхідно мати максимально поживний та пухкий ґрунт. Можна отримати його, змішавши перегній з грунтом для городу та додавши вермикуліту або перліту для покращення структури.
Далі, вам потрібно взяти одноразовий пакет і наповнити його цим ґрунтом, заповнюючи його приблизно на 1,5 літра. Після цього скрутіть пакет та використовуючи зубочистку, зробіть отвори для зливу зайвої води.
Для зволоження землі у теплу воду можна додати кілька крапель будь-якого рідкого добрива з гуматами. Потім посадіть насіння в кожний пакет.
Пакети слід розмістити в якусь ємність, щоб зайва вода могла стікати.
Потім вам потрібно зробити теплицю з пакетів. Для цього згорніть поліетилен вузлом. Розмістіть пакети в теплому та освітленому місці (наприклад, біля батареї або під лампами), щоб насіння проросло раніше.
Таким чином, до середини квітня огірок буде готовий для пересадки у теплицю. Поставте пакет у землю, зробіть лунку, розріжте пакет з обох боків і витягніть його. Завдяки цьому методу корені залишаться непошкодженими, і в травні ви отримаєте перший урожай огірків.
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