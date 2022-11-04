Як остаточно позбутися запаху цигарок у машині: поради для курців за кермом

Що вам знадобиться?

Арсенал боротьби з тютюновим запахом геть нескладний. Це ті предмети, якими ви користуєтеся в побуті чи не щодня. Серед них:

харчова сода

мийний засіб

губки та ганчірки

дезодорант або одеколон

столовий оцет або мелена кава

Позбуваємося запаху без допомоги автосервісів

Насамперед вам необхідно добре очистити салон автівки. Викиньте із попільнички сміття та помийте її. Саме вона є головним осередком запаху, який плавно розходиться салоном.

Дістаньте всі килимки, витрусіть їх і помийте, після чого ретельно пропилососьте всю машину. На підлозі можуть бути частинки попелу або недопалки, які також виділяють запах.

Також було б непогано зняти чохли з сидінь та випрати їх із приємним порошком, щоб перебити запах.

Якщо ж ви не хочете так ускладнювати собі життя, чохли можна не знімати, а після очищення пилотягом посипати їх сухою содою і залишити приблизно на пів години. Потім приберіть знову таки пилотягом.

Сода - один із найдієвіших методів, оскільки вона є ефективним адсорбентом, який поглинає неприємні запахи.

Ретельно вимивайте всі поверхні (фото: Freepik)

Очищаємо всі поверхні

Тютюновий дим може проникати всередину поверхонь та осідати, а них у вигляді маслянистого осаду. Тому без обробки салону вам точно не обійтися.

Для прибирання поверхонь використовуйте не просто воду. Набагато ефективніше буде змішати мийним засобом. Вимийте ним всі пластикові, вінілові та металеві поверхні, а не тільки вікна та панель приладів

Також замініть у машині повітряний фільтр. Напевне тютюновий дим пробрався й туди, і буде виходити через фільтр назад. У такому разі вся робота була виконана дарма.

На фінал можете розпорошити в машині якийсь приємний аромат: дезодорант, парфуми, ефірну олію тощо.

Можна також використати додаткові адсорбенти. Просто залиште на кілька днів у машині відкриту мелену каву, оцет або активоване вугілля. Вони, так само як і сода, вберуть запах цигарок, а не замаскують його.