Як не осоромитися у різних країнах. Де наші звичні жести мають зовсім інше значення?

Рука на серці: щирість чи церемонія? (США, Китай, Японія)

Жест, коли людина кладе руку на серце, часто сприймається як знак щирості, вдячності або прихильності. В США та багатьох європейських країнах цей жест є показником поваги, особливо під час державних заходів або під час виконання гімну.

Проте в деяких азійських країнах, як-от Китай або Японія, такий жест може виглядати незвично і не має особливого значення. Важливо також пам’ятати, що інші культури мають свої способи виявлення поваги і щирості, які можуть сильно відрізнятися від західних.

Палець догори: знак згоди чи образа? (Греція, Іран, Ірак)

У багатьох країнах світу великий палець догори означає "все добре" або "згоден". Проте, в таких країнах, як Греція, Іран та Ірак, цей жест може сприйматися як грубий.

Для місцевих жителів цей знак має зовсім інше значення, схоже на образливий жест, відомий у деяких європейських країнах. Подорожуючи цими країнами, краще уникати цього жесту, щоб не поставити себе в незручну ситуацію.

Палець догори може значити різні речі (фото: Freepik.com)

Поклони та реверанси: знак поваги чи історична традиція? (Японія, Таїланд)

У деяких країнах поклони залишаються важливим елементом привітань і вираження поваги. В Японії кланяються при зустрічі, демонструючи ввічливість, причому кут нахилу може змінювати значення поклону.

У деяких країнах, як-от Таїланд, поклони є частиною культурної традиції і виконуються певним чином. В західних країнах такі поклони майже не використовуються, і замість цього люди вітаються рукостисканням або обіймами.

Жест "Ок": все гаразд чи прихована пастка? (США, Бразилія, Туреччина)

Популярний жест, коли великий і вказівний пальці утворюють коло, що символізує "Ок", має різні тлумачення по всьому світу. В США цей жест означає схвалення або підтвердження, але в таких країнах, як Бразилія, Туреччина і деякі частини Близького Сходу, він є образливим і вказує на вульгарне значення.

У Франції та деяких інших країнах Європи жест "Ок" також може означати "нуль" або "нічого не вартує". Щоб уникнути незручностей, варто бути обережним з цим жестом і використовувати його тільки там, де ви точно знаєте його значення.

Жест "Ок" може не бути позитивним (фото: Freepik.com)

Кивок головою: згоден чи заперечує? (Болгарія, Греція)

У більшості країн світу кивок головою означає "так", а похитування - "ні". Проте в Болгарії та деяких частинах Греції ситуація кардинально інша: кивок головою означає "ні", а похитування - "так".

Це може стати несподіванкою для багатьох туристів і призвести до серйозного непорозуміння. Щоб правильно зрозуміти співрозмовника, краще спостерігати за іншими ознаками згоди чи заперечення в їхній мові тіла.

Жест "роги": захист від зла чи образа? (Італія, Іспанія, Бразилія)

Жест з двома пальцями, піднятих як "роги", має дуже різні значення у світі. В Італії та Іспанії він часто використовується як символ захисту від злих сил або "злого ока".

Однак у країнах, як-от Бразилія або Португалія, цей жест має образливе значення, яке натякає на невірність партнера. У американській культурі цей жест іноді трактується як частина рокерської культури і є символом музичної субкультури.

"Роги" не варто демонструвати у Бразилії (фото: Freepik.com)

Дотик до носа або вуха: секрет чи заплутаність? (Велика Британія, Японія, Туреччина)

Дотик до носа або вуха може мати різні трактування, залежно від культури. У Великій Британії дотик до носа іноді означає "секрет" або "довіра".

В Японії дотик до носа, особливо під час розмови, може здатися невихованим, оскільки вважається непристойним втручанням в особистий простір.

У Туреччині дотик до вуха інколи використовується як знак здивування або недовіри до почутого. Це ще один приклад того, як один і той самий жест може мати зовсім інші значення.