Как не оконфузиться в разных странах. Где наши привычные жесты имеют совсем другое значение?

Рука на сердце: искренность или церемония? (США, Китай, Япония)

Жест, когда человек кладет руку на сердце, часто воспринимается как знак искренности, благодарности или привязанности. В США и многих европейских странах этот жест является показателем уважения, особенно во время государственных мероприятий или во время исполнения гимна.

Однако в некоторых азиатских странах, таких как Китай или Япония, такой жест может выглядеть необычно и не имеет особого значения. Важно также помнить, что другие культуры имеют свои способы выявления уважения и искренности, которые могут сильно отличаться от западных.

Палец вверх: знак согласия или обиды? (Греция, Иран, Ирак)

Во многих странах мира большой палец вверх означает "все хорошо" или "согласен". Однако в таких странах как Греция, Иран и Ирак этот жест может восприниматься как грубый.

Для местных жителей этот знак имеет совсем другое значение, похожее на оскорбительный жест, известный в некоторых европейских странах. Путешествуя по этим странам, лучше избегать этого жеста, чтобы не поставить себя в неудобную ситуацию.

Палец вверх может значить разные вещи (фото: Freepik.com)

Поклоны и реверансы: символ уважения или историческая традиция? (Япония, Таиланд)

В некоторых странах поклоны остаются важным элементом приветствия и выражения уважения. В Японии кланяются при встрече, демонстрируя вежливость, причем угол наклона может изменять значение поклона.

В некоторых странах, таких как Таиланд, поклоны являются частью культурной традиции и выполняются определенным образом. В западных странах такие поклоны почти не используются, и вместо этого люди приветствуются рукопожатием или объятиями.

Жест "Ок": все хорошо или скрытая ловушка? (США, Бразилия, Турция)

Популярный жест, когда большой и указательный пальцы образуют круг, символизирующий "Ок", имеет разные толкования по всему миру. В США этот жест означает одобрение или подтверждение, но в таких странах, как Бразилия, Турция и некоторые части Ближнего Востока, он обиден и указывает на пошлое значение.

Во Франции и других странах Европы жест "Ок" также может означать "ноль" или "ничего не стоит". Чтобы избежать неудобств, следует быть осторожным с этим жестом и использовать его только там, где вы точно знаете его значение.

Жест "Ок" может быть не положительным (фото: Freepik.com)

Кивок головой: согласие или возражение? (Болгария, Греция)

В большинстве стран мира кивок головой означает "да", а качсивание - "нет". Однако в Болгарии и некоторых частях Греции ситуация кардинально иная: кивок головой означает "нет", а покачивание - "да".

Это может стать неожиданностью для многих туристов и привести к серьезному недоразумению. Чтобы правильно понять собеседника, лучше наблюдать другие признаки согласия или отрицание в их языке тела.

Жест "рога": защита от зла или обида? (Италия, Испания, Бразилия)

Жест с двумя пальцами, поднятыми как "рога", имеет очень разные значения в мире. В Италии и Испании он часто используется как символ защиты от злых сил или злого глаза.

Однако в странах, таких как Бразилия или Португалия, этот жест имеет оскорбительное значение, которое намекает на неверность партнера. В американской культуре этот жест иногда трактуется как часть рокерской культуры и является символом музыкальной субкультуры.

"Рога" не стоит демонстрировать в Бразилии (фото: Freepik.com)

Прикосновение к носу или уху: секрет или запутанность? (Великобритания, Япония, Турция)

Прикосновение к носу или уху может иметь разные трактовки, в зависимости от культуры. В Великобритании прикосновение к носу иногда означает "секрет" или "доверие".

В Японии прикосновение к носу, особенно во время разговора, может показаться невоспитанным, поскольку считается неприличным вмешательством в личное пространство.

В Турции прикосновение к уху иногда используется как знак удивления или недоверия к услышанному. Это еще один пример того, как один и тот же жест может иметь совсем другие значения.