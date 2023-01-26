Як онучки Ярослава Мудрого стали в Європі християнськими святими: історії та легенди

Дочка княжни Київської Русі-України Анни Ярославни та короля Франції Генріха І Емма стала Святою Едігною Української Греко-католицької та Римо-католицької церков Європи. Також була канонізована ще одна онука Ярослава Мудрого - Маргарита Шотландська, дочка королеви-консорта Англії Агати Ярославни.

Історичні факти та легенди про канонізованих католицькою церквою нащадків правителя Київської Русі-України - читайте у матеріалі на Styler.

Про святу Едігну

Народилася Емма, дочка французького монарха з династії Капетингів і української княжни з династії Рюриковичів, яка потім стала королевою Франції, в Парижі в 1055 році. У подружжя також були сини Філіпп I (майбутній король Франції), Гуго (який став графом Вермандуа і Валуа, був одним з керівників Першого Хрестового походу) та Роберт (помер у дитинстві).

Фото: Шлюб київської княжни Анни Ярославни та французького короля Генріха (мініатюра "Хроніки Сен-Дені", XIV століття, Британська бібліотека)

"Дуже красива онучка Великого князя Київського Ярослава Мудрого здобула гарну освіту при французькому дворі. Близько 1074 року дев'ятнадцятирічна Емма втекла з королівського двору, відмовившись від примусового шлюбу", - пише доктор історичних наук України Тарас Чухліб у своєму Facebook.

Дівчина збиралася дістатись Києва, про який так багато чула від мами Анни Ярославни.

Як стверджує легенда, дорогою Емма побачила сон, який став для неї віщим: має залишитися назавжди там, де, їдучи возом, почує водночас крик півня та звук дзвону. І ось таке пророцтво збулося біля селища Пух у Баварії (приблизно за 30 км від сучасного міста Мюнхен у Німеччині)

Фото: Прибуття Едігни до Пуху. Картина XIX століття у вівтарі церкви Св. Себастьяна у Пуху

Дочка короля Франції оселилася у стволі старої липи та прожила в ньому як черниця в келії понад 30 років. Харчувалась вона тільки рослинною їжею, вела побожний спосіб життя. Навчала дітей читання та письма, долучаючи до християнських цінностей.

"Проповідниці віри Христової відкрився цілительський дар знахарки. Багато років поспіль вона лікувала не тільки місцеве населення, але й худобу. Українка всіляко допомагала людям у подоланні хвороб і бід", - розповідає історик про легенди.

Фото: Едігна, правнучка Володимира Святого. Пам'ятна картина 1988 року роботи українських священиків, церква Св. Себастьяна, Пух

Слава про красуню і чудову цілительку Емму, яку німці охрестили Едігною, поширювалася по всій Баварії, а потім і Європі.

Так, ще за її життя у липи збудували храм, у якому блаженна, яка померла 26 лютого 1109 року, була потім похована. Вдячні селяни поховали її у вівтарі місцевої церкви.

Зазначимо, що дізналися про високе походження цілительки лише після її смерті. У 1600 році римсько-католицька церква проголосила Едігну блаженною.

Фото: Едігна у липі. Стельова фреска 18 століття, церква Св. Себастьяна в Пуху, Німеччина

Фото: Вівтар із зображенням Едігни в церкві Святого Себастьяна в Пуху

Ще одна внучка Ярослава Мудрого, визнана святою - Маргарита Шотландська

Зауважимо, що в Європі була визнана святою католицькою церквою і ще одна онучка Великого князя Київського Ярослава Мудрого (річ у тому, що всі чотири дочки правителя Русі-України вийшли заміж за конунга і королів Норвегії, Франції, Угорщини та Англії, та їх нащадки пізніше стали європейськими монархами.

Так, Маргарита Шотландська (1045 - 1093 роки життя), дочка Агати Ярославни та короля Англії Едварда (Вигнанця) стала королевою Шотландії, а також була канонізована. У 1250 році Папа Інокентій IV зарахував її до лику святих. 1673 року Маргарита була проголошена небесною покровителькою Шотландії. Також її називають покровителькою багатодітних та католицьких сімей, патроном Единбурзького університету.

Фото: Зображення Святої Маргарити в Единбурзі

До слова, дочка Маргарити та шотландського короля Малкольма ІІІ Матільда (Едіта) стала дружиною короля Англії Генріха I, і серед її прямих нащадків - Річард Левове Серце.