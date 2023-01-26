Как внучки Ярослава Мудрого стали в Европе христианскими святыми: истории и легенды

Дочь княжны Киевской Руси-Украины Анны Ярославны и короля Франции Генриха I Эмма стала Святой Эдигной Украинской Греко-католической и Римско-католической церквей Европы. Также была канонизирована еще одна внучка Ярослава Мудрого - Маргарита Шотландская, дочь королевы-консорта Англии Агаты Ярославны.

Исторические факты и легенды о канонизированных католической церковью потомках правителя Киевской Руси-Украины - читайте в материале на Styler.

О святой Эдигне

Родилась Эмма, дочь французского монарха из династии Капетингов и украинской княжны из династии Рюриковичей, ставшей затем королевой Франции, в Париже в 1055 году. У супругов также были сыновья Филипп I (будущий король Франции), Гуго (ставший графом Вермандуа и Валуа, был одним из руководителей Первого Крестового похода) и Роберт (умер в детстве).

Фото: Брак киевской княжны Анны Ярославны и французского короля Генриха (миниатюра "Хроники Сен-Дени", XIV век, Британская библиотека)

"Очень красивая внучка Великого князя Киевского Ярослава Мудрого получила хорошее образование при французском дворе. Около 1074 года девятнадцатилетняя Эмма сбежала из королевского двора, отказавшись от принудительного брака", - пишет доктор исторических наук Украины Тарас Чухлиб в своем Facebook.

Девушка собиралась добраться до Киева, о котором так много слышала от мамы Анны Ярославны.

Как утверждает легенда, по дороге Эмма увидела сон, который стал для нее вещим: должна остаться навсегда там, где, уезжая на телеге, услышит одновременно крик петуха и звук колокола. И вот такое пророчество сбылось возле поселка Пух в Баварии (примерно в 30 км от современного города Мюнхен в Германии)

Фото: Прибытие Эдигны в Пух. Картина XIX века в алтаре церкви Св. Себастьяна в Пухе

Дочь короля Франции поселилась в стволе старой липы и прожила в нем как монахиня в келье более 30 лет. Питалась она только растительной пищей, вела благочестивый образ жизни. Обучала детей чтению и письму, приобщая к христианским ценностям.

"Проповеднице веры Христовой открылся целительский дар знахарки. Много лет подряд она лечила не только местное население, но и скот. Украинка всячески помогала людям в преодолении болезней и бед", - рассказывает историк о легендах.

Фото: Эдигна, правнучка Владимира Святого. Памятная картина 1988 года работы украинских священников, церковь Св. Себастьяна, Пух

Слава о красавице и чудесной целительнице Эмме, которую немцы окрестили Эдигной, распространялась по всей Баварии, а затем и Европе.

Так, еще при ее жизни у липы построили храм, в котором блаженная, скончавшаяся 26 февраля 1109 года, была потом похоронена. Благодарные крестьяне похоронили ее в алтаре местной церкви.

Отметим, что узнали о высоком происхождении целительницы только после ее смерти. В 1600 году римско-католическая церковь провозгласила Эдигну блаженной.

Фото: Эдигна в липе. Потолочная фреска 18 века, церковь Св. Себастьяна в Пухе, Германия

Фото: Алтарь с изображением Эдигны в церкви Святого Себастьяна в Пухе

Еще одна внучка Ярослава Мудрого, признанная святой - Маргарита Шотландская

Отметим, что в Европе была признана святой католической церковью и еще одна внучка Великого князя Киевского Ярослава Мудрого (дело в том, что все четыре дочери правителя Руси-Украины вышли замуж за конунга и королей Норвегии, Франции, Венгрии и Англии, и их потомки позже стали европейскими монархами).

Так, Маргарита Шотландская (1045 - 1093 годы жизни), дочь Агаты Ярославны и короля Англии Эдварда (Изгнанника) стала королевой Шотландии, а также была канонизирована. В 1250 году Папа Иннокентий IV причислил ее к лику святых. 1673 Маргарита была провозглашена небесной покровительницей Шотландии. Также ее называют покровительницей многодетных и католических семей, патроном Эдинбургского университета.

Фото: Изображение Святой Маргариты в Эдинбурге

К слову, дочь Маргариты и шотландского короля Малкольма ІІІ Матильда (Эдита) стала женой короля Англии Генриха I, и среди ее прямых потомков - Ричард Львиное Сердце.