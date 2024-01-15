Як оновити старий холодильник: 8 крутих ідей, від яких усі будуть у захваті

Самоклеючі шпалери чи плівка

Сучасні самоклеючі шпалери чи плівки можуть стати у пригоді не лише під час ремонту.

Якщо ви знайшли малюнок, що бадьорить і радує, а також чудово "вписується" у стиль вашої кухні, скористайтесь цією можливістю й змініть зовнішній вигляд свого холодильника.

Коли дизайн вийде з моди, чи набридне, шпалери чи плівку можна замінити на нові.

Відмовтесь від банальностей (ілюстративне фото: pixabay.com)

Магнітна дошка

Для того, щоб перетворити старий холодильник на ще більш функціональний прилад, можна скористатися спеціальними магнітними дошками або плівками.

Крім того, можна покрити передню панель холодильника спеціальною магнітною фарбою. Тоді він сам перетвориться на величезну магнітну дошку.

Таке оновлення дозволить прикріплювати на холодильник не лише "традиційні" магнітики з подорожей, але й рецепти, записки, світлини й багато чого іншого.

Позбудьтеся надокучливих і завжди падаючих стікерів (ілюстративне фото: pixabay.com)

Самоклеючі панелі

Самоклеючі панелі можна вибрати в будь-якому будівельному супермаркеті або онлайн-магазині.

За допомогою них старому холодильнику можна додати текстури (дерево, цегла, камінь і т.ін.), а також нових кольорів.

За бажання, такі панелі можна розфарбувати самотужки.

"Дерев'яні" холодильники зустрічаються не часто (ілюстративне фото: pixabay.com)

Фарбування

Дехто може надати перевагу "ручному" оздобленню старого побутового приладу. Для цього необхідно підготувати відповідну фарбу (фарби), валик і будівельний скотч.

До початку роботи холодильник ззовні потрібно ретельно вимити (або навіть зашкурити наждачним папером за потреби), а також знежирити. Ручки можна "вберегти" за допомогою скотчу.

Після цього можна розпочинати фарбування. Для ідеального покриття радять нанести фарбу тонким шаром за допомогою валика відповідного розміру, дати їй висохнути, й повторити процедуру ще кілька разів (в ідеалі - 5-7 разів).

Якщо така процедура для вас заскладна, можна скористатися аерозольними фарбами, які легко наносяться та швидко сохнуть. За бажання, можна зробити (або купити) цікаві трафарети для створення "візерунку".

Насамкінець, якщо ви маєте неабиякий хист до малювання, на передній панелі холодильника можна створити унікальний малюнок чи візерунок.

Колір обирайте за покликом серця (ілюстративне фото: pixabay.com)

Фотозона

Якщо ви цінуєте фотомистецтво і маєте багату колекцію важливих або пам'ятних світлин, холодильник можна перетворити на фотозону.

Для цього фотографії можна роздрукувати на спеціальній самоклеючій основі, або ж замовити фотодрук на магнітній стрічці.

Тоді найважливіші люди й події з вашого життя завжди будуть поруч і сповнюватимуть кухню спогадами та гарним настроєм.

Фотографії часто повертають нас у колишні часи (ілюстративне фото: pixabay.com)

Дзеркало

Кардинально змінити старий холодильник дозволить дзеркальна поверхня.

Якщо передня панель (дверцята) холодильника рівна, можна облаштувати її звичайним тонким дзеркалом. Якщо ж вона трохи випукла, краще придбати спеціальні самоклеючі декоративні дзеркальні наліпки або плівку.

Така зміна додасть приміщенню простору та світла, а також перетворить традиційний побутовий прилад на оригінальний "елемент декору".

Оновлений холодильник здивує навіть тварин (ілюстративне фото: pixabay.com)

Поверхня для крейди чи маркерів

Ще одним варіантом для декору холодильника можуть стати:

дошка або плівка для малювання крейдою

дошка або плівка для малювання маркерами

Той чи інший варіант змінить зовнішній вигляд холодильника, а також додасть йому "функціональності" - дозволить залишати рідним теплі слова, записки, навіть малюнки.

Нехай на кухні завжди панує гарний настрій (ілюстративне фото: pixabay.com)

Стікери чи кольоровий скотч

Насамкінець варто згадати про один із найпростіших способів змінити зовнішній вигляд холодильника - за допомогою різноманітних стікерів (як банальних наклейок, так і високохудожніх самоклеючих декоративних елементів) чи кольорового скотчу (завдяки якому можна створити цікавий візерунок чи орнамент).

Спершу поверхню холодильника варто відмити та знежирити. Після цього можна дати волю фантазії та назавжди забути про набридливий "класичний" вигляд холодильника.

До оздоблення можна залучати навіть дітей (ілюстративне фото: pixabay.com)