Как обновить старый холодильник: 8 крутых идей, от которых все будут в восторге

Самоклеящиеся обои или пленка

Современные самоклеящиеся обои или пленки могут пригодиться не только во время ремонта.

Если вы нашли бодрящий и радующий глаз рисунок, который прекрасно "вписывается" в стиль вашей кухни, воспользуйтесь этой возможностью и измените внешний вид своего холодильника.

Когда дизайн выйдет из моды или надоест, обои или пленку можно заменить на новые.

Откажитесь от банальностей (иллюстративное фото: pixabay.com)

Магнитная доска

Для того чтобы превратить старый холодильник в еще более функциональный прибор, можно воспользоваться специальными магнитными досками или пленками.

Кроме того, можно покрыть переднюю панель холодильника специальной магнитной краской. Тогда он сам превратится в огромную магнитную доску.

Такое обновление позволит прикреплять на холодильник не только "традиционные" магнитики из путешествий, но и рецепты, записки, фотографии и многое другое.

Избавьтесь от надоедливых и всегда падающих стикеров (иллюстративное фото: pixabay.com)

Самоклеящиеся панели

Самоклеящиеся панели можно выбрать в любом строительном супермаркете или онлайн-магазине.

С их помощью старому холодильнику можно добавить текстуру (дерево, кирпич, камень и т.д.), а также новые цвета.

При желании такие панели можно раскрасить собственными силами.

"Деревянные" холодильники встречаются не часто (иллюстративное фото: pixabay.com)

Покраска

Некоторые могут предпочесть "ручную" отделку старого бытового прибора. Для этого необходимо подготовить подходящую краску (краски), валик и строительный скотч.

До начала работы холодильник снаружи нужно тщательно вымыть (или даже зашкурить наждачной бумагой при необходимости), а также обезжирить. Ручки можно "уберечь" с помощью скотча.

После этого можно приступать к окраске. Для идеального покрытия советуют нанести краску тонким слоем с помощью валика соответствующего размера, дать ей высохнуть и повторить процедуру еще несколько раз (в идеале - 5-7 раз).

Если такая процедура для вас слишком сложная, можно воспользоваться легко наносимыми и быстро сохнущими аэрозольными красками. По желанию, можно сделать (или купить) интересные трафареты для создания "узора".

Также, если у вас есть определенный талант к рисованию, на передней панели холодильника можно создать уникальный рисунок или узор.

Цвет выбирайте по зову сердца (иллюстративное фото: pixabay.com)

Фотозона

Если вы цените фотоискусство и имеете богатую коллекцию важных или памятных фотографий, холодильник можно превратить в фотозону.

Для этого фотографии можно распечатать на специальной самоклеящейся основе или заказать фотопечать на магнитной ленте.

Тогда самые важные люди и события из вашей жизни всегда будут рядом, а кухня наполниться воспоминаниями и хорошим настроением.

Фотографии часто возвращают нас в прежние времена (иллюстративное фото: pixabay.com)

Зеркало

Кардинально изменить старый холодильник позволит зеркальная поверхность.

Если передняя панель (дверца) холодильника ровная, можно "украсить" ее обычным тонким зеркалом. Если же она немного выпуклая, лучше приобрести специальные самоклеящиеся декоративные зеркальные наклейки или пленку.

Такое изменение добавит помещению пространства и света, а также превратит традиционный бытовой прибор в оригинальный "элемент декора".

Обновленный холодильник удивит даже животных (иллюстративное фото: pixabay.com)

Поверхность для мела или маркеров

Еще одним вариантом для декора холодильника могут стать:

доска или пленка для рисования мелом

доска или пленка для рисования маркерами

Тот или иной вариант изменит внешний вид холодильника, а также придаст ему "функциональность" - позволит оставлять родным теплые слова, записки, даже рисунки.

Пусть на кухне всегда царит хорошее настроение (иллюстративное фото: pixabay.com)

Стикеры или цветной скотч

Напоследок стоит упомянуть об одном из самых простых способов изменить внешний вид холодильника - с помощью разнообразных стикеров (как банальных наклеек, так и высокохудожественных самоклеящихся декоративных элементов) или цветного скотча (благодаря которому можно создать интересный узор или орнамент).

Сначала поверхность холодильника следует отмыть и обезжирить. После этого можно дать волю фантазии и навсегда забыть о надоедливом "классическом" виде холодильника.

К украшению можно привлекать даже детей (иллюстративное фото: pixabay.com)