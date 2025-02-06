Як Олена Зеленська виховує дітей і підтримує сім’ю в непрості часи

Шлюб Зеленських

Володимир та Олена познайомилися ще у юному віці, у період навчання. Їхні стосунки розвинулися лише з часом, оскільки Олена не одразу прийняла залицяння майбутнього чоловіка.

Пара була разом вісім років, перш ніж захотіла одружитися - це сталося у 2003 році. Згодом у подружжя народилося двоє дітей: спершу донька Олександра, а потім син Кирило. І у своїх інтерв'ю перша леді неодноразово коментувала тему сімейних цінностей та спілкування з рідними.

Володимир та Олена Зеленські, 21 квітня 2019 року (фото: РБК-Україна)

Виховання сина і доньки

В умовах війни та постійної публічності сім'я стикається з багатьма викликами. Пані Олена зазначає, що Олександра спочатку важко сприймала зміни, пов'язані з публічністю родини.

"Олександра це все боляче одразу сприймала, протестувала і не хотіла. І зараз постійно є нарікання, чому ви мені таке життя обрали, я не хочу. Але що ти зробиш. Звикають. А менший щасливий. Йому подобається чоловіча компанія", - ділилася подробицями перша леді.

"Вона зустріла свого хлопця. Перше кохання, а тепер ми з її батьком у шоці від того, що робити з розумінням, що твоя маленька дівчинка більше не маленька дівчинка. Тож життя триває", - коментувала Зеленська особисте життя доньки.

Попри всі труднощі, Зеленська підкреслює важливість виховання дітей у сімейному колі: "Кожна українська дитина має виховуватися в сім’ї".

"Діти - це найбільші жертви війни, бо вони найбільш залежні від дорослих, від обставин. І саме на прикладі дітей зрозуміла всю ненормальність, нелюдськість цього нападу", - також коментувала вона тему виховання дітей.

Володимир та Олена Зеленські з дітьми знімалися для Vogue (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

"Я намагалася завжди з ними говорити відверто і зараз продовжую це робити. Зі старшою донькою це легко, це вже доросла людина. Все читає, все бачить і знає, що ми маємо здобути, які перемовини, щоби закінчилася війна", - говорила перша леді.

"З сином по-іншому, він у нас такий, підростаючий політолог. Він все знає, дає поради військові батькові... Зокрема, які нам потрібно закупити танки, літаки і чого нам не вистачає... Які країни нам погано допомагають, які добре. Він взагалі військовий експерт. З ним можна про це говорити місяцями", - розповідала вона про сина Кирила.

Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Підтримка сімейних цінностей

Перша леді активно виступає за збереження та підтримку сімейних цінностей, особливо в теперішній час. Вона наголошує на важливості захисту дітей як фізично, так і морально.

"Кожен наш день тепер - день захисту наших дітей. Захисту фізичного - від атак ворога і морального - від тривоги, страху, самотності, сирітства", - заявляла вона.

Обраниця президента також підкреслює, що українські діти, на жаль, змушені розуміти цінність свободи та життя з раннього віку.

"Думаю, в усіх сучасних дітей у цивілізованих країнах батьки виховали спільні цінності: людське життя та свобода й повага до них. Але українські діти знають іще дещо - життя та свободу треба виборювати", - розповідала дружина глави держави.

Сім'я Зеленських (Фото: nstagram.com/olenazelenska_official)

Як мати, пані Олена прагне, щоб її діти були здоровими, виросли хорошими людьми та знайшли своє місце у цьому житті.

"Як мама я хочу, щоби мої діти були, звісно, здорові, виросли хорошими людьми та знайшли справу свого життя", - ділилася також вона.

Зеленська вірить, що навіть у найскладніші часи важливо зберігати людяність, підтримувати одне одного та виховувати дітей у дусі любові та поваги.

Публічна підтримка чоловіка

Перша леді неодноразово в інтерв'ю говорила про те, що пишається своїм обранцем, і що їй пощастило, адже вона обрала "правильну людину".

"Насправді дуже важливо вміти поважати своїх рідних і близьких. Я впевнена, що любові недостатньо. І я щаслива, що можу поважати свого чоловіка, тому що мені було б дуже складно залишатися з ним, навіть попри величезну любов, якби я не вірила в його чесність. Я повинна бути відвертою, так, я пишаюся ним. Але для мене це не було несподіванкою. Це був ще один доказ того, що я обрала правильну людину", - йшлося в одному з її коментарів.

Володимир та Олена Зеленські, 21 квітня 2019 року (фото: РБК-Україна)

Зеленська ділилася, що їй ніколи не буває соромно за партнера.

"За чоловіка мені ніколи не буває соромно. А за президента взагалі ніколи. Я можу не зовсім бути щасливою через якісь його дії чи слова. Але як за мого президента, мені ніколи не буває соромно. Я розумію, наскільки важко йому робити те, що він робить. І мені здається, що це у нього виходить", - пояснювала вона.

Також обраниця президента коментувала і критику в його бік, яку можна було почути у суспільстві.

"У тому контексті, в якому його називають клоуном, це неприємно. Але це важка професія, яку може освоїти далеко не кожен. Якщо на це так дивитись, то я не бачу жодної проблеми. Він був коміком, то була його професія. Він не був клоуном, це інша професія. Тобто люди, які називають його клоуном, хочуть образити цілу професію", - озвучувала свою думку перша леді.

Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Можна зрозуміти, що Зеленська залишається міцною опорою для своїх близьких і готова захищати їх перед громадськістю. Вона не боїться ділитися якимись особистими подробицями та розповідати про родину важливі деталі. Перша леді власним прикладом хоче показати іншим, що родина має завжди залишатися затишним місцем, де чекають любов і підтримка.

Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)