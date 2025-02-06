Як Олена Зеленська стала першою леді: шлях від сценаристки до ікони дипломатії

Олена Зеленська з моменту приходу на роль першої леді стала впливовою фігурою на міжнародній арені. Її шлях - від сценаристки "Кварталу 95" до ікони дипломатії - демонструє яскравий приклад трансформації, сили волі та відданості країні.

6 лютого обраниці Володимира Зеленського виповнилося 47 років, і РБК-Україна (проєкт Styler) пропонує дізнатися про її життєвий шлях детальніше.

Освіта та перші кроки в кар’єрі

Зеленська народилася 1978 року в Кривому Розі. Вона здобула освіту в Криворізькому національному університеті за спеціальністю "Архітектура", проте обрала кар’єру у сфері сценарної майстерності.

Разом із чоловіком Володимиром Зеленським Олена стала однією з ключових авторок студії "Квартал 95". Саме її творчий талант допомагав створювати успішні телевізійні проєкти, які стали популярними не лише в Україні, але і за її межами.

Як відомо, перша леді залишалася непублічною аж до моменту, поки її обранець не виграв на виборах у 2019 році - відтоді для Зеленської почався новий кар'єрний шлях, і нині важко уявити, що колись вона не була відомою на весь світ особою.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Роль першої леді

Після перемоги Зеленського на виборах президента України, його дружина Олена опинилася в центрі уваги. Спочатку вона дещо скептично ставилася до нової ролі, але з часом їй вдалося знайти власний шлях у публічному житті. Пріоритетами першої леді стали гуманітарні, освітні та соціальні проєкти.

Так, 18 листопада 2019 року вона з'явилася на обкладинці грудневого номера українського видання Vogue, де розповіла про реформу харчування в українських школах. А у грудні того ж року на третьому Українському жіночому конгресі Зеленська ініціювала приєднання України до міжнародної ініціативи G7 з гендерної рівності - "Партнерство Біарриц", і у вересні 2020 року Україна отримала статус учасниці.

У 2020 році пані Олена ініціювала розмову з українцями про безбар'єрність, і вже у квітні 2021 року - ініціювала також створення Ради безбар'єрності.

Влітку 2020 року стартувала ініціатива дружини президента з упровадження україномовних аудіогідів у найбільших музеях світу, і нині цей проєкт успішно розвивається та має продовження. Станом на травень 2024 року у 83 музеях та закладах культури 44 країн світу за ініціативи Зеленської було впроваджено україномовні аудіогіди.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Ще одним українізаційним проєктом першої леді є відкриття україномовних книжкових поличок та шаф у бібліотеках світу. Так, загалом вже відкрито українські книжкові полички у 190 бібліотеках 47 країн світу та штаб-квартирі ЮНЕСКО.

Діяльність після російського вторгнення 2022 року

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року дружина Володимира активно включилася в боротьбу на дипломатичному фронті.

Вона зосередилася на роботі над гуманітарними ініціативами, допомозі українським біженцям і підтримкою родин військових. Виступи пані Олени в Конгресі США, Європарламенті та перед світовими лідерами зробили її одним із ключових голосів України на світовій арені.

Під час виступу перед конгресом США перша леді закликала надати більше військової допомоги ЗСУ. Вона також продемонструвала відео з дівчинкою Лізою Дмитрієвою з Вінниці, яка загинула від російського удару, і фото та відео жертв удару по Кременчуку та інших постраждалих через російську агресію.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Крім того, Зеленська започаткувала програму психосоціальної підтримки українців, зокрема дітей, які постраждали внаслідок війни. А ще - створила реформу шкільного харчування, аби таким чином посприяти покращенню якості харчових стандартів у навчальних закладах.

Вплив та визнання у світі

Завдяки своїй діяльності Зеленська отримала визнання як в Україні, так і за її межами. Вона стала героїнею обкладинок таких авторитетних видань, як TIME та Vogue, і взяла участь у численних міжнародних заходах, де представляла нашу країну.

Для прикладу, у листопаді 2023 року Зеленська стала однією із найвпливовіших жінок світу за версією авторитетного британського видання Financial Times.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Діяльність зараз

Її шлях від сценаристки до першої леді та ікони дипломатії - це історія про силу характеру, здатність адаптуватися до нових викликів і невпинне прагнення допомагати країні. Зеленська продовжує відігравати важливу роль у підтримці України на світовій арені, використовуючи свій вплив для залучення допомоги та уваги до війни.

Перша леді продовжує представляти нашу країну на важливих офіційних заходах і подіях, де говорить про російську агресію проти нашої країни, а також закликає світ не залишатися байдужими. Її голос сьогодні від імені України - важливий і ключовий, адже дає змогу й надалі налаштовувати міжнародні зв'язки та бути почутими у різних куточках світу.

Олена Зеленська (фото: instagram.com/olenazelenska_official)

Кілька цікавих фактів про Олену Зеленську

Зустріла любов свого життя ще у школі. Як відомо, її історія з Володимиром почалася ще у юності. Вони вчилися в одній гімназії, і вже тоді майбутній президент України мав почуття до Олени. Проте стосунки між ними розпочалися лише через якийсь час.

Як відомо, її історія з Володимиром почалася ще у юності. Вони вчилися в одній гімназії, і вже тоді майбутній президент України мав почуття до Олени. Проте стосунки між ними розпочалися лише через якийсь час. Не працювала за фахом. Після закінчення будівельного факультету та отримання фаху архітектора Зеленська ні дня не працювала за цим напрямком.

Після закінчення будівельного факультету та отримання фаху архітектора Зеленська ні дня не працювала за цим напрямком. Сценаристка "Кварталу". Зеленська тривалий час залишалася єдиною жінкою, яка писала жарти для шоу "Вечірній квартал". Також вона роками була сценаристкою студії "Квартал 95".

Зеленська тривалий час залишалася єдиною жінкою, яка писала жарти для шоу "Вечірній квартал". Також вона роками була сценаристкою студії "Квартал 95". Олена Кравець - хрещена мати Зеленської. Дружина Президента прийняла обряд хрещення вже у дорослому віці. Її хрещеною матір'ю стала подруга і колега Олена Кравець.

Дружина Президента прийняла обряд хрещення вже у дорослому віці. Її хрещеною матір'ю стала подруга і колега Олена Кравець. Обожнює оригінальні прикраси. Це можна помітити, коли перша леді виходить у світ. Вона завжди додає до образів цікаві аксесуари, які роблять його максимально гармонійним і красивим.

Це можна помітити, коли перша леді виходить у світ. Вона завжди додає до образів цікаві аксесуари, які роблять його максимально гармонійним і красивим. Любить домашніх тварин. Президентська родина має двох собак, папугу, рибок та морську свинку.

Володимир та Олена Зеленські (фото: instagram.com/olenazelenska_official)