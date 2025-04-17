Як Олена Мозгова виглядала 28 років тому: рідкісне фото, на якому її важко впізнати

Як виглядала Мозгова в 1990-х

"1997 рік. Минуле століття в прямому сенсі", - зазначила вона в підписі до публікації.

На фото молода Мозгова позує в чорній шубі, з коротким волоссям і мінімумом макіяжу. Такою користувачі мережі її точно не бачили!



Олена Мозгова показала архівне фото (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Як вона виглядає зараз

Також вона опублікувала нове фото без макіяжу і фільтрів.

"Насправді майже щодня я виглядаю ось так - без зачіски, макіяжу, сукні та підборів. У кепці, джинсах і кросівках", - підкреслила Мозгова.



Як Мозгова виглядає зараз (фото: instagram.com/olenamozgova1)

Зазначимо, що Мозгова - дочка легендарного співака і композитора Миколи Мозгового.

У неї троє доньок від різних чоловіків. Першим чоловіком Мозгової був український хокеїст Валентин Олецький. Вдруге вона вийшла заміж за чоловіка на ім'я Дмитро, від якого народила доньку Зою.

У середині 1990-х почала зустрічатися з популярним співаком Олександром Пономарьовим. Зазначимо, що батько Мозгової не підтримував вибір дочки, але й не перешкоджав стосункам закоханих. У 1998 році у пари народилася спільна дочка Євгенія.

Однак цей шлюб не був щасливим, оскільки між ними часто виникали сварки та скандали, і вони розлучилися після 10 років стосунків.

Пономарьов називав причиною їхнього розставання зради колишньої дружини. А Олена Мозгова зі свого боку в інтерв'ю Наталії Влащенко розповіла, що всі її стосунки, зокрема й із Пономарьовим, були аб'юзивними.

Потім Мозгова вийшла заміж за співака Володимира Ткаченка (Девіда Аксельрода). У 2015 році у них народилася донька Соломія.



Олена Мозгова з молодшою донькою (фото: instagram.com/olenamozgova1)