Як охолодити квартиру без кондиціонера: 5 крутих способів, які полегшать життя у спеку

Цупкі штори чи жалюзі

Щоб сонце не нагрівало приміщення, повісьте цупкі штори чи жалюзі на вікна, особливо якщо вони у вас виходять на південну сторону. Як тільки сонячні години пройдуть, їх можна розкрити.

Сонцезахисна плівка на вікна

Поклейте таку плівку на вікна. Вона пропускає частину променів, тому у приміщенні буде достатньо світла, але температура не підійметься.

При цьому видимість із вікна на вулицю не погіршиться - буде такий ефект, наче ви дивитесь через сонцезахисні окуляри.

Зволожуйте повітря

Регулярно зволожуйте приміщення, головне не перевищуйте значення в 50-60%. У багатьох зволожувачах є вбудований гігрометр, який регулює цей рівень і вмикається та вимикається автоматично.

Використовувати вентилятор та лід

Уже нагріте приміщення можна охолодити за допомогою вентилятора. Або наповніть кілька пластмасових пляшок кубиками льоду і розставте їх у різних куточках кімнати. Коли він розтопиться, то замініть лід.

Вимкніть непотрібну техніку

Побутова техніка є додатковим джерелом тепла. Якщо вам треба охолодити приміщення, то вимкніть усе зайве. Зокрема сушки для рушників у ванній і сушильну машину.