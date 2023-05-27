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Як охолодити квартиру без кондиціонера: 5 крутих способів, які полегшать життя у спеку

Як влітку охолодити квартиру без кондиціонера (фото: freepik)
Автор: Василина Копитко

Спекотне літо дуже важко пережити, якщо у вас нема кондиціонера. Але навіть без цієї дивотехніки є способи, які допоможуть вам охолодити приміщення й при цьому вони не вимагатимуть додаткових затрат.

Як охолодити квартиру влітку, читайте у матеріалі нижче.

Цупкі штори чи жалюзі

Щоб сонце не нагрівало приміщення, повісьте цупкі штори чи жалюзі на вікна, особливо якщо вони у вас виходять на південну сторону. Як тільки сонячні години пройдуть, їх можна розкрити.

Сонцезахисна плівка на вікна

Поклейте таку плівку на вікна. Вона пропускає частину променів, тому у приміщенні буде достатньо світла, але температура не підійметься.

При цьому видимість із вікна на вулицю не погіршиться - буде такий ефект, наче ви дивитесь через сонцезахисні окуляри.

Зволожуйте повітря

Регулярно зволожуйте приміщення, головне не перевищуйте значення в 50-60%. У багатьох зволожувачах є вбудований гігрометр, який регулює цей рівень і вмикається та вимикається автоматично.

Використовувати вентилятор та лід

Уже нагріте приміщення можна охолодити за допомогою вентилятора. Або наповніть кілька пластмасових пляшок кубиками льоду і розставте їх у різних куточках кімнати. Коли він розтопиться, то замініть лід.

Вимкніть непотрібну техніку

Побутова техніка є додатковим джерелом тепла. Якщо вам треба охолодити приміщення, то вимкніть усе зайве. Зокрема сушки для рушників у ванній і сушильну машину.

Раніше ми писали про те, якою буде погода у червні.

Читайте також про те, як зробити свою кімнату стильною та затишною.

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