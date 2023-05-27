Як охолодити квартиру без кондиціонера: 5 крутих способів, які полегшать життя у спеку

Спекотне літо дуже важко пережити, якщо у вас нема кондиціонера. Але навіть без цієї дивотехніки є способи, які допоможуть вам охолодити приміщення й при цьому вони не вимагатимуть додаткових затрат.
Як охолодити квартиру влітку, читайте у матеріалі нижче.
Щоб сонце не нагрівало приміщення, повісьте цупкі штори чи жалюзі на вікна, особливо якщо вони у вас виходять на південну сторону. Як тільки сонячні години пройдуть, їх можна розкрити.
Поклейте таку плівку на вікна. Вона пропускає частину променів, тому у приміщенні буде достатньо світла, але температура не підійметься.
При цьому видимість із вікна на вулицю не погіршиться - буде такий ефект, наче ви дивитесь через сонцезахисні окуляри.
Регулярно зволожуйте приміщення, головне не перевищуйте значення в 50-60%. У багатьох зволожувачах є вбудований гігрометр, який регулює цей рівень і вмикається та вимикається автоматично.
Уже нагріте приміщення можна охолодити за допомогою вентилятора. Або наповніть кілька пластмасових пляшок кубиками льоду і розставте їх у різних куточках кімнати. Коли він розтопиться, то замініть лід.
Побутова техніка є додатковим джерелом тепла. Якщо вам треба охолодити приміщення, то вимкніть усе зайве. Зокрема сушки для рушників у ванній і сушильну машину.
Раніше ми писали про те, якою буде погода у червні.
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