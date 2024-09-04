Як оформити статус "дитина війни": реєстрація на практичний вебінар від Фонду Ахметова

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Вебінар відбудеться у четвер, 12 вересня, з 14:00 до 16:00, на платформі Teams. Захід організовує програма Фонду "Рінат Ахметов ‒ Дітям. Сирітству ‒ ні!".

Спікерка: Ольга Пашко, керівниця Одеського обласного центру соціальних служб.

Під час зустрічі обговоримо такі питання:

порядок надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів;

право на отримання статусу;

пільги, які передбачає статус "дитина війни";

необхідні документи;

особливості заповнення акту та висновку оцінки потреб сім’ї (особи) у соціальних послугах;

ознаки психологічної травми у дитини внаслідок війни;

поради з подолання дитячої психотравми, пов’язаної з війною.

Завдяки програмі "Сирітству - ні" вже понад 10 тисяч дітей в Україні знайшли нові родини. Слідкуйте за анонсами подальших тренінгів та вебінарів програми за посиланням.