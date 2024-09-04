Как оформить статус "ребенок войны": регистрация на практический вебинар от Фонда Ахметова

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Вебинар состоится в четверг, 12 сентября, с 14:00 до 16:00 на платформе Teams. Мероприятие организует программа Фонда "Ринат Ахметов – Детям. Сиротству – нет!".

Спикер: Ольга Пашко, руководитель Одесского областного центра социальных служб.

В ходе встречи обсудим следующие вопросы:

порядок предоставления статуса ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов;

право на получение статуса;

льготы, предусматривающие статус "ребенок войны";

необходимые документы;

особенности заполнения акта и заключения оценки потребностей семьи (лица) в социальных услугах;

признаки психологической травмы у ребенка в результате войны;

советы по преодолению детской психотравмы, связанной с войной.

Благодаря программе "Сиротству - нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи. Следите за анонсами дальнейших тренингов и вебинаров программы по ссылке.