Як оформити майно у шлюбі, щоб не ділити його при розлученні

Що зробити, щоб не ділити майно при розлученні

"Усі знають, що набуте майно у шлюбі, є спільною власністю подружжя та при розлученні підлягає поділу. Якщо ж майно придбане тільки за особисті гроші одного з подружжя, то таке майно повинно належати тільки цій особі, але якщо інший з подружжя це заперечує, доведеться звертатись до суду і доводити цей факт там, щоб не ділити майно на двох. А це, своєю чергою, призведе до витрат часу, нервів та грошей", - каже адвокат.

Сащук ділиться трьома способами, як оформити майно у шлюбі, щоб потім його не ділити при розлученні.

"Перший спосіб - можна укласти шлюбний договір до або під час шлюбу. У ньому треба чітко прописати питання, що пов'язані із набуттям цього майна у шлюбі. Або під час придбання цього майна попросити іншого з подружжя написати заяву, в якій він визнає, що майно, яке набувається у шлюбі, є власністю виключно іншого з подружжя, оскільки придбане за його гроші. Цю заяву треба обов'язково завірити у нотаріуса", - радить юрист.

Другий спосіб - отримати певне майно у подарунок, тоді воно не підлягатиме поділу.

"Хоча з цим варіантом треба бути акуратним, бо якщо інший із подружжя запідозрить, що цей подарунок був фіктивний і приховував купівлю-продаж, тоді таке оформлення може бути оскаржене в суді", - пояснює Сащук.

Третій спосіб - записати майно на тата, маму чи будь-яку іншу особу, якій ви довіряєте. Тобто у договорі купівлі-продажу треба записати не вас, а ту особу. У цьому випадку таке майно точно не ділитиметься подружжям, оскільки воно їм не належить. Тут головне, щоб той, кому ви довіряєте, потім вас не підвів.