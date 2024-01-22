Як очистити кеш у Telegram: покрокова інструкція
Як очистити кеш у Телеграмі на телефонах Android та на iPhone, щоб ця програма на вашому смартфоні працювала швидше? Насправді немає нічого складного.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно зробити, щоб видалити кеш, і що саме ви втратите (або не втратите), виконавши цю процедуру.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: iLounge, Fresh IT.
Зміст
- Що буде, якщо очистити весь кеш у Телеграмі
- Де знаходиться кеш у Телеграмі
- Що видаляється при очищенні кешу в Телеграмі
- Чи можна очищати кеш у Телеграмі
Що буде, якщо очистити весь кеш у Телеграмі
Під час роботи Telegram зберігає у кеш найрізноманітнішу інформацію, яку користувач переглядає, або якою ділиться з іншими. Йдеться про фото, відео, файли, "гіфки" і т.ін. Таким чином їх не потрібно завантажувати повторно щоразу, коли відкривається чат.
Якщо ви підписані на велику кількість каналів і регулярно користуєтесь Telegram, з часом він починає "красти" все більше і більше пам'яті пристрою, на якому завантажений.
Очищення всього кешу додатка:
- видалить файли лише з гаджета (оскільки більшість інформації з додатка зберігається у хмарному сховищі)
- залишить доступними всі канали, переписку й чат "Збережене"
- звільнить пам'ять смартфона (чи іншого гаджета)
За потреби видалені файли можна буде завантажити на телефон (планшет або ПК) повторно. Для цього потрібно відкрити той чи інший чат і переглянути його вміст (медіафайли завантажаться автоматично).
Де знаходиться кеш у Телеграмі
Для того, щоб знайти кеш Telegram на смартфоні, потрібно:
- зайти у додаток
- відкрити бічну панель (натиснути на "сендвіч" у лівому верхньому куточку)
- перейти до меню "Налаштування" (позначене шестернею)
- обрати "Дані та сховище" (або "Дані та пам'ять")
- перейти до "Використання сховища"
Після цього на екрані відобразяться різні збережені медіафайли та їхній обсяг.
Якщо пам'яті на вашому гаджеті замало, варто натиснути "Очистити кеш".
Що видаляється при очищенні кешу в Телеграмі
Під час очищення кешу в Telegram видаляються медіафайли, що "підтяглися" з різних каналів і чатів під час перегляду користувачем:
При цьому всі ці медіафайли доступні у хмарному сховищі застосунку і можуть бути завантажені знову.
Чи можна очищати кеш у Телеграмі
Очищати кеш у Telegram можна і потрібно, адже він не тільки засмічує пам'ять смартфона, але й "гальмує" його роботу.
Для більшої зручності роботи з додатком, можна також налаштувати:
- "Автовидалення медіа з кешу" (з особистих чи групових чатів, каналів, історій) - тоді фото, відео чи інші файли з хмарних чатів, якими ви не користуєтесь впродовж обраного терміну, видалятимуться з пристрою автоматично
- "Обмеження розміру кешу" - тоді найстаріші медіафайли видалятимуться з кешу при перевищенні встановленого ліміту пам'яті (5 Гб, 16 Гб і т.д.)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким месенджерам варто довіряти і чи безпечна переписка в Telegram.
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