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Як очистити кеш у Telegram: покрокова інструкція

Понеділок 22 січня 2024 19:00
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Як очистити кеш у Telegram: покрокова інструкція Як очистити пам'ять у Телеграмі (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Як очистити кеш у Телеграмі на телефонах Android та на iPhone, щоб ця програма на вашому смартфоні працювала швидше? Насправді немає нічого складного.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно зробити, щоб видалити кеш, і що саме ви втратите (або не втратите), виконавши цю процедуру.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: iLounge, Fresh IT.

Зміст

Що буде, якщо очистити весь кеш у Телеграмі

Під час роботи Telegram зберігає у кеш найрізноманітнішу інформацію, яку користувач переглядає, або якою ділиться з іншими. Йдеться про фото, відео, файли, "гіфки" і т.ін. Таким чином їх не потрібно завантажувати повторно щоразу, коли відкривається чат.

Якщо ви підписані на велику кількість каналів і регулярно користуєтесь Telegram, з часом він починає "красти" все більше і більше пам'яті пристрою, на якому завантажений.

Очищення всього кешу додатка:

  • видалить файли лише з гаджета (оскільки більшість інформації з додатка зберігається у хмарному сховищі)
  • залишить доступними всі канали, переписку й чат "Збережене"
  • звільнить пам'ять смартфона (чи іншого гаджета)

За потреби видалені файли можна буде завантажити на телефон (планшет або ПК) повторно. Для цього потрібно відкрити той чи інший чат і переглянути його вміст (медіафайли завантажаться автоматично).

Де знаходиться кеш у Телеграмі

Для того, щоб знайти кеш Telegram на смартфоні, потрібно:

  • зайти у додаток
  • відкрити бічну панель (натиснути на "сендвіч" у лівому верхньому куточку)
  • перейти до меню "Налаштування" (позначене шестернею)
  • обрати "Дані та сховище" (або "Дані та пам'ять")
  • перейти до "Використання сховища"

Після цього на екрані відобразяться різні збережені медіафайли та їхній обсяг.

Якщо пам'яті на вашому гаджеті замало, варто натиснути "Очистити кеш".

Що видаляється при очищенні кешу в Телеграмі

Під час очищення кешу в Telegram видаляються медіафайли, що "підтяглися" з різних каналів і чатів під час перегляду користувачем:

  • фото
  • відео
  • файли
  • посилання тощо

При цьому всі ці медіафайли доступні у хмарному сховищі застосунку і можуть бути завантажені знову.

Чи можна очищати кеш у Телеграмі

Очищати кеш у Telegram можна і потрібно, адже він не тільки засмічує пам'ять смартфона, але й "гальмує" його роботу.

Для більшої зручності роботи з додатком, можна також налаштувати:

  • "Автовидалення медіа з кешу" (з особистих чи групових чатів, каналів, історій) - тоді фото, відео чи інші файли з хмарних чатів, якими ви не користуєтесь впродовж обраного терміну, видалятимуться з пристрою автоматично
  • "Обмеження розміру кешу" - тоді найстаріші медіафайли видалятимуться з кешу при перевищенні встановленого ліміту пам'яті (5 Гб, 16 Гб і т.д.)

Нагадаємо, раніше ми розповідали, яким месенджерам варто довіряти і чи безпечна переписка в Telegram.

Пропонуємо вам також ознайомитись із комплексним посібником з очищення пам'яті для Android та iOS.

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