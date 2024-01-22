Як очистити кеш у Telegram: покрокова інструкція

Як очистити кеш у Телеграмі на телефонах Android та на iPhone, щоб ця програма на вашому смартфоні працювала швидше? Насправді немає нічого складного.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: iLounge, Fresh IT.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає, що потрібно зробити, щоб видалити кеш, і що саме ви втратите (або не втратите), виконавши цю процедуру.

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Що буде, якщо очистити весь кеш у Телеграмі

Під час роботи Telegram зберігає у кеш найрізноманітнішу інформацію, яку користувач переглядає, або якою ділиться з іншими. Йдеться про фото, відео, файли, "гіфки" і т.ін. Таким чином їх не потрібно завантажувати повторно щоразу, коли відкривається чат.

Якщо ви підписані на велику кількість каналів і регулярно користуєтесь Telegram, з часом він починає "красти" все більше і більше пам'яті пристрою, на якому завантажений.

Очищення всього кешу додатка:

видалить файли лише з гаджета (оскільки більшість інформації з додатка зберігається у хмарному сховищі)

залишить доступними всі канали, переписку й чат "Збережене"

звільнить пам'ять смартфона (чи іншого гаджета)

За потреби видалені файли можна буде завантажити на телефон (планшет або ПК) повторно. Для цього потрібно відкрити той чи інший чат і переглянути його вміст (медіафайли завантажаться автоматично).

Де знаходиться кеш у Телеграмі

Для того, щоб знайти кеш Telegram на смартфоні, потрібно:

зайти у додаток

відкрити бічну панель (натиснути на "сендвіч" у лівому верхньому куточку)

перейти до меню "Налаштування" (позначене шестернею)

обрати "Дані та сховище" (або "Дані та пам'ять")

перейти до "Використання сховища"

Після цього на екрані відобразяться різні збережені медіафайли та їхній обсяг.

Якщо пам'яті на вашому гаджеті замало, варто натиснути "Очистити кеш".

Що видаляється при очищенні кешу в Телеграмі

Під час очищення кешу в Telegram видаляються медіафайли, що "підтяглися" з різних каналів і чатів під час перегляду користувачем:

фото

відео

файли

посилання тощо

При цьому всі ці медіафайли доступні у хмарному сховищі застосунку і можуть бути завантажені знову.

Чи можна очищати кеш у Телеграмі

Очищати кеш у Telegram можна і потрібно, адже він не тільки засмічує пам'ять смартфона, але й "гальмує" його роботу.

Для більшої зручності роботи з додатком, можна також налаштувати: