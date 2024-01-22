Как очистить кэш в Telegram: пошаговая инструкция

Как очистить кэш в Телеграмме на телефонах Android и на iPhone, чтобы эта программа на вашем смартфоне работала быстрее? На самом деле нет ничего сложного.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно сделать, чтобы удалить кэш, и что именно вы потеряете (или не потеряете), выполнив эту процедуру.

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Что будет, если очистить весь кэш в Телеграмме

Во время работы Telegram сохраняет в кэш самую разнообразную информацию, которую пользователь просматривает или которой делится с другими. Речь идет о фото, видео, файлах, "гифках" и т.п. Таким образом, их не нужно загружать повторно каждый раз, когда открывается чат.

Если вы подписаны на большое количество каналов и регулярно пользуетесь Telegram, со временем он начинает "воровать" все больше и больше памяти устройства, на котором загружен.

Очистка всего кэша приложения:

удалит файлы только из гаджета (так как большинство информации из приложения хранится в облачном хранилище)

оставит доступными все каналы, переписку и чат "Сохраненное"

освободит память смартфона (или другого гаджета)

При необходимости удаленные файлы можно загрузить на телефон (планшет или ПК) повторно. Для этого нужно открыть тот или иной чат и просмотреть его содержимое (медиафайлы загрузятся автоматически).

Где находится кэш в Телеграмме

Для того чтобы найти кэш Telegram на смартфоне, нужно:

зайти в приложение

открыть боковую панель (нажать на "сэндвич" в левом верхнем уголке)

перейти в меню "Настройки" (обозначенное шестерней)

выбрать "Данные и хранилище" (или "Данные и память")

перейти в "Использование хранилища"

После этого на экране отобразятся различные сохраненные медиафайлы и их объем.

Если памяти на вашем гаджете маловато, стоит нажать "Очистить кэш".

Что удаляется при очистке кэша в Телеграмме

Во время очистки кэша в Telegram удаляются медиафайлы, которые "подтянулись" из разных каналов и чатов во время просмотра пользователем:

фото

видео

файлы

ссылки и т.п.

При этом все эти медиафайлы доступны в облачном хранилище приложения и могут быть загружены снова.

Можно ли очищать кэш в Телеграмме

Очищать кэш в Telegram можно и нужно, ведь он не только засоряет память смартфона, но и "тормозит" его работу.

Для большего удобства работы с приложением можно также настроить: