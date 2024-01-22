Как очистить кэш в Telegram: пошаговая инструкция
Как очистить кэш в Телеграмме на телефонах Android и на iPhone, чтобы эта программа на вашем смартфоне работала быстрее? На самом деле нет ничего сложного.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, что нужно сделать, чтобы удалить кэш, и что именно вы потеряете (или не потеряете), выполнив эту процедуру.
При подготовке материала были использованы следующие источники: iLounge, Fresh IT.
Содержание
- Что будет, если очистить весь кэш в Телеграмме
- Где находится кэш в Телеграмме
- Что удаляется при очистке кэша в Телеграмме
- Можно ли очищать кэш в Телеграмме
Что будет, если очистить весь кэш в Телеграмме
Во время работы Telegram сохраняет в кэш самую разнообразную информацию, которую пользователь просматривает или которой делится с другими. Речь идет о фото, видео, файлах, "гифках" и т.п. Таким образом, их не нужно загружать повторно каждый раз, когда открывается чат.
Если вы подписаны на большое количество каналов и регулярно пользуетесь Telegram, со временем он начинает "воровать" все больше и больше памяти устройства, на котором загружен.
Очистка всего кэша приложения:
- удалит файлы только из гаджета (так как большинство информации из приложения хранится в облачном хранилище)
- оставит доступными все каналы, переписку и чат "Сохраненное"
- освободит память смартфона (или другого гаджета)
При необходимости удаленные файлы можно загрузить на телефон (планшет или ПК) повторно. Для этого нужно открыть тот или иной чат и просмотреть его содержимое (медиафайлы загрузятся автоматически).
Где находится кэш в Телеграмме
Для того чтобы найти кэш Telegram на смартфоне, нужно:
- зайти в приложение
- открыть боковую панель (нажать на "сэндвич" в левом верхнем уголке)
- перейти в меню "Настройки" (обозначенное шестерней)
- выбрать "Данные и хранилище" (или "Данные и память")
- перейти в "Использование хранилища"
После этого на экране отобразятся различные сохраненные медиафайлы и их объем.
Если памяти на вашем гаджете маловато, стоит нажать "Очистить кэш".
Что удаляется при очистке кэша в Телеграмме
Во время очистки кэша в Telegram удаляются медиафайлы, которые "подтянулись" из разных каналов и чатов во время просмотра пользователем:
При этом все эти медиафайлы доступны в облачном хранилище приложения и могут быть загружены снова.
Можно ли очищать кэш в Телеграмме
Очищать кэш в Telegram можно и нужно, ведь он не только засоряет память смартфона, но и "тормозит" его работу.
Для большего удобства работы с приложением можно также настроить:
- "Автоудаление медиа из кэша" (из личных или групповых чатов, каналов, историй) - тогда фото, видео или другие файлы из облачных чатов, которыми вы не пользуетесь в течение выбранного срока, будут удаляться с устройства автоматически
- "Ограничение размера кэша" - тогда самые старые медиафайлы будут удаляться из кэша при превышении установленного лимита памяти (5 Гб, 16 Гб и т.д.)
Напомним, ранее мы рассказывали, каким мессенджерам стоит доверять и безопасна ли переписка в Telegram.
Предлагаем вам также ознакомиться с комплексным руководством по очистке памяти для Android и iOS.