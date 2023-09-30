Як обрати психолога, який допоможе, а не тільки "викачає" гроші: важливі дзвіночки

Освіта

Ніколи не бійтеся запитувати про освіту психолога, просіть показати диплом та сертифікати про підвищення кваліфікації. Це перший спосіб убезпечити себе та дитину від неякісної послуги.

Майте на увазі, що базово психолог повинен мати державну освіту рівня "бакалавр", а додаткова освіта стане перевагою.

Як знайти хорошого психолога (інфографіка: facebook.com/howareu.program)

Де шукати психолога

Прогляньте спеціалізовані сайти, сторінки державних і медичних закладів, фондів, які надають психологічну допомогу, та перелік їхніх спеціалістів.

Не забувайте про найпотужніший інструмент сьогодення - соціальні мережі. Здебільшого фахівці активно ведуть свої професійні сторінки, тож ви попередньо зможете зрозуміти, чи підходить вам бачення того чи іншого спеціаліста.

Не соромтеся запитати поради у знайомих. Проте пам'ятайте, що

спеціаліст, який підійшов товаришу, може не підійти саме вам. Також зважайте на правила конфіденційності.

Як зрозуміти, що це "ваш" фахівець

Для того, щоб зробити першу сесію найбільш ефективною, ви можете скласти перелік проблем, які вас турбують, та надіслати їх спеціалісту ще на етапі обговорення ваших майбутніх зустрічей.

Це допоможе вам краще структурувати запит та прояснити, чи працює цей фахівець з конкретними темами. Тут також ідеться про економію часу, адже ви не будете витрачати його не на того спеціаліста, а він - на клієнта, якому не зможе допомогти.

Найкращим показником того, що ви знайшли свого психолога, є ваш стан під час зустрічей із ним. Ви повинні відчувати безпеку та прийняття себе. Але якщо під час сесій з вами постійно відчуття ніяковості та осуду, це поганий знак.

Як знайти хорошого психолога (інфографіка: facebook.com/howareu.program)

Дитячі психологи

У Законі України прописано, що діти можуть отримувати психологічну допомогу за згодою батьків.

Якщо запит дитини пов'язаний із загальними психологічними труднощами, батьки можуть обговорити їх із фахівцем на окремій сесії, а після цього познайомити з психологом дитину.

Якщо ж запит стосується проблем із розвитком, краще відразу звертатися до вузькоспрямованих дитячих спеціалістів.

Так само не варто боятися звертатися до дитячого чи дорослого психіатра. Консультація та, за необхідності, медикаментозне лікування стануть не вироком, а підтримкою вашого стану.

Де шукати безкоштовну психологічну допомогу

Лінія Національної психологічної асоціації - 0 800 100 102

Лінія міжнародної гуманітарної організації "Людина в біді" - 0 800 210 160

Лінія запобігання самогубствам "Lifeline Ukraine" - 7333

Національна гаряча лінія з запобігання домашньому насильству, торгівлі людьми, гендерної дискримінації - 0 800 500 335 чи 116 123

Урядова гаряча лінія з протидії питань торгівлі людьми - 1545

Урядова гаряча лінія з протидії домашньому насиллю - 1547

Лінія емоційної підтримки МОМ - 0 800 211 444

Лінія кризової допомоги та підтримки Українського ветеранського фонду при Мінветеранів - 0 800 33 22 29

Національна гаряча лінія для дітей і молоді - 0 800 500 225 чи 11 61 11

Нижче на інфографіці наведено гарячі лінії психологічної допомоги українцям за кордоном:

Де шукати безкоштовну психологічну допомогу (інфографіка: facebook.com/howareu.program)