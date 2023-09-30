Как выбрать психолога, который поможет, а не только "выкачает" деньги: важные звоночки

Практика посещения психолога приобретает все большую популярность в Украине. Стереотипы об этом отходят в прошлое, но все еще остается непростая задача: найти хорошего специалиста, который сможет принести вам пользу.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Facebook-пост Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты як?" рассказывает, на что обратить внимание при общении с психологом.
Никогда не бойтесь спрашивать об образовании психолога, просите показать диплом и сертификаты о повышении квалификации. Это первый способ обезопасить себя и ребенка от некачественной услуги.
Имейте в виду, что базово психолог должен иметь государственное образование уровня "бакалавр", а дополнительное образование станет преимуществом.
Как найти хорошего психолога (инфографика: facebook.com/howareu.program)
Просмотрите специализированные сайты, страницы государственных и медицинских учреждений, фондов, оказывающих психологическую помощь, и перечень их специалистов.
Не забывайте о самом мощном инструменте настоящего - социальных сетях. В основном специалисты активно ведут свои профессиональные страницы, так что вы предварительно сможете понять, подходит ли вам видение того или иного специалиста.
Не стесняйтесь спросить совета у знакомых. Однако помните, что
специалист, подошедший товарищу, может не подойти именно вам. Также учитывайте правила конфиденциальности.
Для того чтобы сделать первую сессию наиболее эффективной, вы можете составить перечень проблем, которые вас беспокоят, и отправить их специалисту еще на этапе обсуждения ваших будущих встреч.
Это поможет вам лучше структурировать запрос и прояснить, работает ли этот специалист по конкретным темам. Здесь также речь идет об экономии времени, ведь вы не будете тратить его не на того специалиста, а он - на клиента, которому не сможет помочь.
Лучшим показателем того, что вы нашли своего психолога, является ваше состояние во время встреч с ним. Вы должны чувствовать безопасность и принятие себя. Но если во время сессий с вами постоянно чувство смущения и осуждения, это плохой знак.
Как найти хорошего психолога (инфографика: facebook.com/howareu.program)
В Законе Украины прописано, что дети могут получать психологическую помощь с согласия родителей.
Если запрос ребенка связан с общими психологическими трудностями, родители могут обсудить их со специалистом на отдельной сессии, а затем познакомить с психологом ребенка.
Если же запрос касается проблем с развитием, лучше сразу обращаться к узконаправленным детским специалистам.
Так же не стоит бояться обращаться к детскому или взрослому психиатру. Консультация и, при необходимости, медикаментозное лечение станут не приговором, а поддержкой вашего состояния.
Ниже на инфографике приведены горячие линии психологической помощи украинцам за границей:
Где искать бесплатную психологическую помощь (инфографика: facebook.com/howareu.program)
Раньше мы рассказывали, как ветераны могут получить бесплатную психологическую помощь.
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