Як обрати пралку: приховані недоліки найпоширеніших різновидів

Пральні машини різних видів мають більше відмінностей, ніж здається на перший погляд, і важливо зрозуміти, яка з них підходить саме для ваших потреб. Від різниці в дизайні до енергетичної ефективності, вони мають свої переваги та недоліки.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про основні моменти, які варто врахувати, коли ви обираєте пральну машину для свого дому.

Що таке пральна машина з фронтальним завантаженням?

Пральні машини з фронтальним завантаженням дозволяють завантажувати одяг через дверцята, розташовані спереду. Така конструкція має горизонтальний обертальний бак, що робить завантаження і розвантаження зручнішими.

Вони також зазвичай більш енергоефективні, оскільки використовують менше води та енергії завдяки довшим циклам прання, які дають можливість знизити споживання ресурсів.

Що таке пральна машина з вертикальним завантаженням?

Пральна машина з вертикальним завантаженням має дверцята зверху і використовує агітатор або імпеллер для прання. Агітатор - це вертикальний стовп, що обертається, створюючи механічний вплив на бруд і плями. Імпеллер працює шляхом обертання диска внизу, що спричиняє тертя, яке очищує білизну. Такі машини можуть мати коротші цикли прання, що зручно для тих, хто цінує швидкість.

Переваги пральних машин з фронтальним завантаженням

Однією з головних переваг пральних машин з фронтальним завантаженням є їхня енергоефективність. Вони використовують менше води і потребують менше енергії для прання, що робить їх більш вигідними в довгостроковій перспективі.

Окрім цього, такі машини зазвичай ніжніше піклуються про одяг, оскільки використовують обертання, що зменшує тертя і знижує ймовірність пошкоджень тканин. Вони також дозволяють заощаджувати місце, оскільки можуть бути розміщені одна на одну, що зручно для маленьких приміщень.

Недоліки пральних машин з фронтальним завантаженням

З одного боку, фронтальні машини мають більше переваг, але є і певні недоліки. Вони зазвичай дорожчі і складніші в ремонті. Крім того, через особливості конструкції дверцят, в таких машинах може накопичуватися волога та мийний засіб, що створює сприятливе середовище для розвитку плісняви. Для запобігання цьому слід залишати дверцята відкритими між праннями.

Різні види пральних машин будуть оптимальні для різних вимог прання (фото: Freepik.com)

Переваги пральних машин з вертикальним завантаженням

Пральні машини з вертикальним завантаженням часто дешевші за фронтальні аналоги, що робить їх більш доступними для покупців. Вони також мають коротші цикли прання, що зручно, коли потрібно швидко очистити одяг.

Такі машини, як правило, мають більший термін служби - вони можуть працювати до 15 років, у той час як фронтальні машини зазвичай служать до 12 років. Крім того, ремонтувати їх зазвичай простіше завдяки доступності основних компонентів.

Недоліки пральних машин з вертикальним завантаженням

Проте, пральні машини з вертикальним завантаженням мають кілька мінусів. Вони потребують більше води та енергії для прання, що робить їх менш ефективними в порівнянні з фронтальними моделями. Крім того, агітатори та імпелери можуть бути грубішими до тканин, що збільшує ймовірність зношування одягу.

Яка пральна машина підходить для вас?

При виборі пральної машини важливо враховувати не лише бюджет, але й специфічні потреби вашого дому. Якщо ви обираєте машину для маленької пральні або хочете зберегти більше простору, фронтальна модель може стати кращим вибором завдяки можливості стосувати її в стопку.

Якщо ж для вас важливіша економія грошей і простота ремонту, вертикальна машина може бути кращим варіантом. Однак не забувайте, що довгострокова економія на енергії та воді може зробити фронтальні машини вигіднішими в довгостроковій перспективі.