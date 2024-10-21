ua en ru
Пн, 21 октября News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Как с умом выбрать электрический обогреватель для квартиры: все плюсы и минусы

Понедельник 21 октября 2024 10:15
UA EN RU
Как с умом выбрать электрический обогреватель для квартиры: все плюсы и минусы Как выбрать оптимальный электрический обогреватель (фото: Freepik.com)
Автор: Феликс Коркин

Выбор электрического обогревателя для квартиры может быть сложным из-за обилия моделей, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. У всех обогревателей есть свои особенности, которые делают их пригодными для различных помещений и условий.

РБК-Украина (проект Styler) рассматривает основные виды электрических обогревателей, их преимущества и недостатки, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.

Тепловентиляторы

Тепловентилятор является одним из самых быстрых способов обогрева помещения. Эти приборы используют вентилятор для распространения теплого воздуха, генерируемого с помощью нагревательного элемента. Они являются идеальным решением для ищущих компактный и доступный вариант.

Плюсы:

  • Очень быстрый нагрев помещения.
  • Компактные и легкие.
  • Доступная цена.
  • Возможность направить поток теплого воздуха в конкретную зону.

Минусы:

  • Шум при работе из-за вентилятора.
  • Низкая энергоэффективность, высокое потребление электроэнергии.
  • Сушат воздух и могут поднимать пыль.

Как с умом выбрать электрический обогреватель для квартиры: все плюсы и минусыТепловентилятор (фото: Freepik.com)

Конвекторы

Конвекторы являются одним из наиболее распространенных приборов для обогрева помещений. Их металлический корпус имеет отверстия сверху и снизу, через которые проходит воздух, нагреваясь от внутреннего элемента. Они быстро нагревают воздух, не занимая много места.

Плюсы:

  • Быстрый нагрев воздуха.
  • Возможность настенного или напольного монтажа.
  • Защита от пыли и влаги позволяет использовать их в ванных комнатах.
  • Легкие и компактные.

Минусы:

  • После выключения быстро остывают и температура в помещении снижается.
  • Переносят пыль и сушат воздух.
  • Не подходят для детских комнат из-за создания воздушных потоков.

Масляные радиаторы

Масляные радиаторы заполнены специальным маслом, которое нагревается и долго сохраняет тепло даже после отключения. Они работают тихо и постепенно отдают тепло, что делает их идеальным для использования в спальных комнатах.

Плюсы:

  • Длительное сохранение тепла после отключения.
  • Бесшумность в работе.
  • Не пересушивают воздух.
  • Надежны и долговечны.

Минусы:

  • Могут перегреваться до высоких температур.
  • Большие и тяжелые.
  • Требуют времени для полного нагревания.

Как с умом выбрать электрический обогреватель для квартиры: все плюсы и минусыМасляный радиатор (фото: Freepik.com)

Инверторные кондиционеры

Инверторные кондиционеры не только охлаждают, но и эффективно обогревают помещение. Они работают по принципу теплового насоса, передавая тепловую энергию извне в комнату. Такая система может работать даже при низких температурах.

Плюсы:

  • Высокий уровень энергоэффективности (1 кВт электричества = до 4 кВт тепла).
  • Возможность поддерживать стабильную температуру на низких оборотах.
  • Универсальность в любое время года.
  • Тихая работа.

Минусы:

  • Высокая начальная стоимость установки.
  • Эффективность снижается при сильных морозах.
  • Нуждается в профессиональном монтаже и регулярном обслуживании.

Инфракрасные обогреватели

Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а предметы и стены в помещении, которые затем отдают тепло окружающему пространству. Благодаря этому они могут быстро создать комфортную температуру даже в большом помещении или на открытом пространстве.

Плюсы:

  • Эффективный нагрев предметов, сохраняющих тепло.
  • Возможность монтажа на стены или потолок.
  • Долгое время поддержания тепла после отключения.
  • Экономичны в использовании при подключении к терморегулятору.

Минусы:

  • Могут быть достаточно дорогими.
  • Нуждаются в правильной подобранной мощности для конкретной площади помещения.
  • Не подходит для обогрева всего помещения в холодных условиях.

Как с умом выбрать электрический обогреватель для квартиры: все плюсы и минусыИнфракрасный обогреватель (фото: Freepik.com)

Раньше мы писали о 9 способах согреться в квартире, пока не дали отопление.

Читайте также, как выбрать самые лучшие виды утеплителя для домов.

При написании материала использовались следующие источники: издания Real Simple, Homes and Gardens, Forbes Home.

Читайте РБК-Украина в Google News
Отопительный сезон
NEWS
Россияне атаковали Украину 119 дронами и ракетами: сколько сбила ПВО
Россияне атаковали Украину 119 дронами и ракетами: сколько сбила ПВО