Как с умом выбрать электрический обогреватель для квартиры: все плюсы и минусы
Выбор электрического обогревателя для квартиры может быть сложным из-за обилия моделей, каждая из которых имеет свои преимущества и недостатки. У всех обогревателей есть свои особенности, которые делают их пригодными для различных помещений и условий.
РБК-Украина (проект Styler) рассматривает основные виды электрических обогревателей, их преимущества и недостатки, чтобы помочь вам сделать правильный выбор.
Тепловентиляторы
Тепловентилятор является одним из самых быстрых способов обогрева помещения. Эти приборы используют вентилятор для распространения теплого воздуха, генерируемого с помощью нагревательного элемента. Они являются идеальным решением для ищущих компактный и доступный вариант.
Плюсы:
- Очень быстрый нагрев помещения.
- Компактные и легкие.
- Доступная цена.
- Возможность направить поток теплого воздуха в конкретную зону.
Минусы:
- Шум при работе из-за вентилятора.
- Низкая энергоэффективность, высокое потребление электроэнергии.
- Сушат воздух и могут поднимать пыль.
Тепловентилятор (фото: Freepik.com)
Конвекторы
Конвекторы являются одним из наиболее распространенных приборов для обогрева помещений. Их металлический корпус имеет отверстия сверху и снизу, через которые проходит воздух, нагреваясь от внутреннего элемента. Они быстро нагревают воздух, не занимая много места.
Плюсы:
- Быстрый нагрев воздуха.
- Возможность настенного или напольного монтажа.
- Защита от пыли и влаги позволяет использовать их в ванных комнатах.
- Легкие и компактные.
Минусы:
- После выключения быстро остывают и температура в помещении снижается.
- Переносят пыль и сушат воздух.
- Не подходят для детских комнат из-за создания воздушных потоков.
Масляные радиаторы
Масляные радиаторы заполнены специальным маслом, которое нагревается и долго сохраняет тепло даже после отключения. Они работают тихо и постепенно отдают тепло, что делает их идеальным для использования в спальных комнатах.
Плюсы:
- Длительное сохранение тепла после отключения.
- Бесшумность в работе.
- Не пересушивают воздух.
- Надежны и долговечны.
Минусы:
- Могут перегреваться до высоких температур.
- Большие и тяжелые.
- Требуют времени для полного нагревания.
Масляный радиатор (фото: Freepik.com)
Инверторные кондиционеры
Инверторные кондиционеры не только охлаждают, но и эффективно обогревают помещение. Они работают по принципу теплового насоса, передавая тепловую энергию извне в комнату. Такая система может работать даже при низких температурах.
Плюсы:
- Высокий уровень энергоэффективности (1 кВт электричества = до 4 кВт тепла).
- Возможность поддерживать стабильную температуру на низких оборотах.
- Универсальность в любое время года.
- Тихая работа.
Минусы:
- Высокая начальная стоимость установки.
- Эффективность снижается при сильных морозах.
- Нуждается в профессиональном монтаже и регулярном обслуживании.
Инфракрасные обогреватели
Инфракрасные обогреватели нагревают не воздух, а предметы и стены в помещении, которые затем отдают тепло окружающему пространству. Благодаря этому они могут быстро создать комфортную температуру даже в большом помещении или на открытом пространстве.
Плюсы:
- Эффективный нагрев предметов, сохраняющих тепло.
- Возможность монтажа на стены или потолок.
- Долгое время поддержания тепла после отключения.
- Экономичны в использовании при подключении к терморегулятору.
Минусы:
- Могут быть достаточно дорогими.
- Нуждаются в правильной подобранной мощности для конкретной площади помещения.
- Не подходит для обогрева всего помещения в холодных условиях.
Инфракрасный обогреватель (фото: Freepik.com)
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При написании материала использовались следующие источники: издания Real Simple, Homes and Gardens, Forbes Home.