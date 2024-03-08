Як обирати якісне борошно та що з яких сортів варто готувати

Які сорти борошна існують

Це екстра, вищий, перший та другий сорт пшеничного борошна. Сорт зазвичай вказують на упакуванні. Сорт борошна визначають залежно від білизни борошна, крупності помелу та вмісту клейковини. Нижчі сорти борошна, на відміну від вищого ґатунку та екстра, мають велику поживну цінність.

Також борошно розподіляється за типами:

Кондитерське (з пшениці)

Хлібопекарське (житнє, пшеничне)

Макаронне (пшеничне)

Продовольче (ячмінне, кукурудзяне)

Дієтичне (вівсяне, гречане, рисове)

Кулінарне (горохове)

Що готують з різного борошна

Вищий сорт та екстра - це борошно білосніжного відтінку. Воно містить багато крохмалю і виробляється з внутрішньої частини зерен пшениці. Такі сорти найбільше підходять для випічки високої якості, виготовлення дріжджового, піщаного та листкового тіста, а також соусів з додаванням борошна. Має високі хлібопекарські якості.

Перший ґатунок. При виробництві використовується ще й оболонка зерна. У такому борошні міститься більше білка та клітковини, має білий колір (іноді з сіруватим або жовтим відтінком). Має гарні хлібопекарські властивості завдяки високому вмісту клітковини - тісто виходить еластичним, а вироби смачними та ароматними. Підходить для виготовлення хлібобулочних виробів, виготовлення локшини, випікання пирогів, нездобної випічки.

Другий ґатунок. Таке борошно виходить темнішим з жовтим, сірим чи коричневим відтінком. Випічка з такого борошна виходить пишна та смачна. Використовують для випікання хліба, нездобної випічки, випікання млинців, вафель, приготування вареників і пельменів. У деяких рецептах змішують з житнім борошном.

Пшеничне борошно грубого помелу (обойне). Найкорисніше борошно, тому що в нього йдуть всі складові пшеничного зерна. В обійному борошні міститься більше вітамінів та корисних мікроелементів, ніж у всіх видах пшеничного борошна. Підходить для виготовлення корисного хліба.

Як обирати борошно

Експерти рекомендують обирати борошно тільки в паперових упаковках - такий продукт має кращу циркуляцію повітря і зберігає властивості продукту. Звертайте увагу на запах упаковки, який не повинен бути затхлим, оскільки це може вказувати на тривале зберігання.

Якісне борошно має прилипати до руки, легко стискатися і видавати "хрусткий" звук.

Вивчіть інформацію на упаковці - там вказаний сорт та вид борошна. Далі дивимося на термін придатності (чим свіжіше - тим краще), знаки якості та сертифікації (ГОСТ, сертифікат).

Перевірити борошно вдома на вміст крейди дуже просто. Змішайте борошно з водою та додайте пару крапель столового оцту. Якщо суміш почала шипіти - у борошні є крейда.