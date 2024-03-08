Как выбирать качественную муку и что из каких сортов следует готовить

Мука уже много веков является одним из основных компонентов украинской кухни. Из нее готовится много блюд – от выпечки до подливок.
Как выбрать качественную муку и что можно из нее готовить, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Мир советов".
Это экстра, высший, первый и второй сорт пшеничной муки. Сорт обычно указывают на упаковке. Сорт муки определяют в зависимости от белизны муки, крупности помола и содержимого клейковины. Более низкие сорта муки, в отличие от высшего сорта и экстра, имеют большую питательную ценность.
Также мука распределяется по типам:
Высший сорт и экстра – это мука белого оттенка. Оно содержит много крахмала и производится из внутренней части зерен пшеницы. Такие сорта наиболее подходят для выпечки высокого качества, изготовления дрожжевого, песчаного и слоеного теста, а также соусов с добавлением муки. Обладает высокими хлебопекарными качествами.
Первый сорт. При производстве используется еще и оболочка зерна. В такой муке содержится больше белка и клетчатки, имеет белый цвет (иногда с сероватым или желтым оттенком). Обладает хорошими хлебопекарными свойствами благодаря высокому содержанию клетчатки - тесто получается эластичным, а изделия вкусными и ароматными. Подходит для изготовления хлебобулочных изделий, изготовления лапши, выпечки пирогов, несдобной выпечки.
Второй сорт. Такая мука получается темнее с желтым, серым или коричневым оттенком. Выпечка из такой муки выходит пышная и вкусная. Используют для выпечки хлеба, несдобной выпечки, выпечки блинов, вафель, приготовления вареников и пельменей. В некоторых рецептах смешивают со ржаной мукой.
Пшеничная мука грубого помола (обойная). Самая полезная мука, потому что в нее идут все составляющие пшеничного зерна. В объемной муке содержится больше витаминов и полезных микроэлементов, чем во всех видах пшеничной муки. Подходит для приготовления полезного хлеба.
Эксперты рекомендуют выбирать муку только в бумажных упаковках – такой продукт имеет лучшую циркуляцию воздуха и сохраняет свойства продукта. Обратите внимание на запах упаковки, который не должен быть затхлым, поскольку это может указывать на длительное хранение.
Качественная мука должна прилипать к руке, легко сжиматься и издавать "хрустящий" звук.
Изучите информацию на упаковке - там указан сорт и вид муки. Далее смотрим на срок годности (чем свежее – тем лучше), знаки качества и сертификации (ГОСТ, сертификат).
Проверить муку дома на содержимое мела очень просто. Смешайте муку с водой и добавьте пару капель столового уксуса. Если смесь начала шипеть – в муке есть мел.
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