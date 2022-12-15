Як обігріти квартиру, коли нема світла і газу: три нові способи

Через атаки Росії на наші енергосистеми українці часто змушені залишатись у холоді без світла та газу. Зігрітись за таких умов допоможуть прості лайфхаки.
Про те, як можна обігріти квартиру за відсутності електроенергії і газу, розповідаємо у матеріалі Styler.
Не поганим варіантом для обігріву приміщення можуть стати туристичні газові пальники з балоном. З їх допомогою можна навіть приготувати їжу.
Газовий пальник найкраще розмістити посеред кімнаті якомога далі від меблів. Такий пристрій добре обігріває невелику площу. Але його не варто використовувати понад 2 годин підряд, оскільки при горінні поглинається кисень і доведеться провітрювати кімнату.
Подбайте про техніку безпеки - пристрій поставте на вогнетривкий матеріал. Це може бути тонкий металевий лист, наприклад. І ні в якому разі не залишайте ввімкнений пальник без нагляду. Про всяк випадок майте напоготові вогнегасник.
Для цього імпровізованого домашнього обігрівача Вам знадобиться 200 мл скляна банка з металевою кришкою, що закручується, соняшникова олія, гніт, металева консервна банка, невеличка дощечка і вигнутий шматок металу.
Інструкція:
1. Олію налийте у скляну банку. Зробіть у кришці дірку за допомогою викрутки. В отвір пропустіть гніт із натуральних ниток.
2. До невеликої дощечки саморізами прикрутіть металеву пластину. На іншому кінці пластини закріпіть консервну банку шийкою вниз. Конструкція має нагадувати "абажур".
3. Поставте банку з олією на дощечку і запаліть гніт так, щоб струмінь тепла підіймався вгору і нагрівав консервну банку. Від її стінок тепло розходитиметься в сторони й нагріватиме приміщення. Замість банки з олією можна використовувати звичайну свічку.
Також винахідливі українці придумали спрощений варіант такого обігрівача. На цеглинки викладають металеву решітку. Підійде з духовки чи мікрохвильової пічки. На верх ставлять перевернуту чавунну каструлю, а під нею запалюють свічку. Тепло від неї нагріватиме стінки каструлі й від цього опалюватиметься приміщення.
Цей спосіб знадобиться у вкрай складній ситуації, коли залишились без електроенергії на кілька днів. Розпаліть у дворі багаття і нагрійте на ньому каміння.
Поки те гаряче, перенесіть його у будинок і покладіть у металеве відро чи каструлю. Обов'язково поставте їх якомога далі від легкозаймистих речей.
Каміння добре віддаватиме тепло і нагріватиме приміщення.
Переглядайте також відео про те, як українцям знайти "Пункти незламності", щоб зігрітись та зарядити телефони.
Нещодавно ми писали про те, як можна легко зробити обігрівач із керамічних горщиків та свічок.
Раніше ми радили, як можна користуватись Wi-Fi, якщо нема світла.