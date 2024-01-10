Як обдурити почуття голоду при схудненні: найпростіші способи

Як обдурити почуття голоду

Процес схуднення - складний шлях, що потребує цілеспрямованості та систематичності. Він включає зміну в харчуванні, регулярну фізичну активність і підтримання здорового способу життя. Головне - збалансоване харчування.

Дуже важливо орієнтуватися не тільки на кількість споживаних калорій, але і на якість страв. Однією з частих проблем із вагою є перекушування, бажання яких виникає навіть після щільного прийому їжі.

Продукти з клітковиною. Один зі способів обдурити почуття голоду - включити у своє щоденне меню продукти, що наповнюють шлунок і дають почуття ситості. З цим завданням справляються продукти, багаті на клітковину.

Джерелами харчових волокон є цільнозернові продукти, такі як темні макарони, коричневий рис, крупа грубого помелу, висівки, вівсянка. Також варто їсти малонасіннєві фрукти, яблука, груші, банани, цитрусові та сухофрукти.

Для забезпечення організму клітковиною потрібно їсти:

Брокколі

Капуста

Баклажани

Гарбуз

Морква

Петрушка

Картопля

Кольорова капуста

Клітковина також міститься в насінні бобових, таких як квасоля, нут, сочевиця і горох, а ще в насінні льону, маку, кунжуту, соняшнику та гарбуза.

Інші способи обдурити організм

Щоб знизити почуття голоду та наповнити шлунок, варто пити велику кількість води. Це правило особливо важливо перед прийомом їжі - завдяки цьому порції, що з'їдаються, будуть менше. Цей метод також працюватиме у разі раптового голоду.

Також важливо ретельно відкушувати та пережовувати їжу. Прийом їжі в повільному темпі та повному спокої захищає нас від надто швидкого отримання додаткової порції. Таким чином ви дасте своєму тілу достатньо часу, щоб відчути себе ситим.

Якщо ви відчуваєте невеликий голод, спробуйте приготувати чай. Якщо вам заманеться солодкого, спробуйте фрукти.

Цікавий, але також ефективний трюк – їсти з тарілок меншого розміру. Порції їжі візуально здаватимуться більше, хоча насправді вони будуть невеликими.

Щоб зменшити почуття голоду, також дуже важливо регулярно вживати їжу. Пам'ятайте, що не можна переїдати - занадто рясні порції ускладнюють вгамування голоду меншою кількістю їжі.

При схудненні варто уникати улюблених кондитерських та кафе - так вам буде легше утриматися від вживання різних солодощів.

Вживання в їжу овочів також допоможе вам обдурити почуття голоду: вони низькокалорійні і їх можна їсти у багатьох формах.

Через які помилки виникає почуття голоду

Слід уникати поширених помилок, які викликають почуття голоду і, як наслідок, призводять до нездорових та калорійних перекусів між їдою.

Причинами цього є, серед іншого, неправильний вибір дієти, тобто вживання продуктів з високим глікемічним індексом, що викликає раптові стрибки рівня глюкози в крові. Причиною може бути й неправильно збалансоване харчування, яке не забезпечує наш організм необхідними поживними речовинами.

Чого ще слід уникати, намагаючись скинути зайву вагу? Причиною перекушування також є надмірний стрес, а також прийом їжі, коли вам сумно чи нудно.

Прийом їжі в поспіху або під час виконання різних дій, наприклад перегляду телевізора, також може сприяти збільшенню ваги. Це також може бути викликано надто малою кількістю їжі протягом дня.