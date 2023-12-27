Коли потрібно їсти, щоб схуднути: відповідь експертів

Чи приймаєте ви їжу, коли починаєте почуватися по-справжньому голодним? Це дуже велика помилка. Щоб боротися з небажаними кілограмами, потрібно в правильний час снідати, обідати та вечеряти.

Коли ж треба їсти, щоб схуднути, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) із посиланням на Wprost.

Регулярність харчування та схуднення

Здорове схуднення - це насамперед правильний підхід, що враховує збалансоване харчування, регулярну фізичну активність та здоровий спосіб життя. Основна увага приділяється поступовому зниженню ваги безпечним для організму способом.

При схудненні важлива не лише кількість споживаних калорій. Час їди також має значення. Якщо ви їсте в правильний час, це дозволить вам контролювати апетит і тим самим підвищити ефективність зниження ваги.

Прийом їжі в регулярний час дозволяє уникнути раптових нападів голоду, які часто призводять до вживання хворих перекусів або занадто великих порцій їжі під час основних прийомів їжі. Він також підтримує підтримання відповідної швидкості метаболізму.

Годинник, у який ми приймаємо їжу, повинен відповідати циркадному ритму нашого організму (тобто часу активності та відпочинку у формі сну). Наслідки прийому їжі в невідповідний час можуть включати стрибки рівня цукру в крові. Не існує конкретного ідеального графіка прийому їжі, який би підходив усім, але важливо дотримуватися певних часових рамок.

В який час потрібно їсти, щоб схуднути

Сніданок, перший прийом їжі за день, слід з'їсти протягом години або двох після пробудження. Обідати найкраще до 15:00.

Другий сніданок або полуденок слід їсти приблизно через 2-4 години після сніданку чи обіду. Однак їсти їх слід тільки тоді, коли ви дійсно відчуваєте голод, а порція має бути невеликою, щоб залишалося "місце" для основного прийому їжі.

Оптимальний час для вечері - з 17 до 19 години, але, якщо ви лягаєте спати пізніше, вечерю можна відкласти. У зв'язку з тим, що травлення зазвичай займає три години, приблизно в цей час перед сном слід з'їсти останній прийом їжі.

Час їжі залежить від багатьох факторів, включаючи години роботи або навчання, добовий ритм, фізичну активність, а також індивідуальні звички. Однак пам'ятайте, що перерви між прийомами їжі не повинні бути коротшими за 3 години та не довшими за 5 годин.

Також варто відзначити, що крім регулярності не менш важливо вибирати здорове, збалансоване харчування, багате на поживні речовини, і уникати оброблених продуктів з високим вмістом цукру і жирів.