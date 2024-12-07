Как носить укороченный пиджак зимой: эти образы точно сделают вас самой модной (видео)

Укороченный жакет - это стильный и универсальный элемент гардероба, который можно носить и зимой 2025, комбинируя его с другой одеждой и аксессуарами. Главное - грамотно подобрать под него низ и утеплиться с помощью термобелья, если вы боитесь замерзнуть.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на блогершу India-Rose рассказывает, как органично вписать такой пиджак в зимние образы, чтобы выглядеть модно.

Для первого образа девушка выбрала маленькое черное платье. Такое трикотажное платье может быть как в длине мини, так и миди, и даже макси. Это базовая вещь, которая есть в гардеробе каждой девушки.

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Затем она дополнила платье высокими сапогами на плоском ходу и тонким ремнем на талии. Сверху она надела укороченный пиджак на молнии, а завершала лук маленькая черная сумка.

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Для второго образа она надела серые брюки широкого кроя. Их она дополнила базовой белой майкой и трендовыми кедами, которые в холодное время года можно заменить гольфом-водолазкой и грубыми ботинками или уггами.

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Для третьего образа блогерша выбрала черные легинсы, которые можно заменить теплым термобельем. Она также одела коричневую футболку и высокие сапоги без каблуков, а сверху укороченный пиджак. Свой образ она дополнила небольшой сумкой.

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С чем еще можно носить укороченный жакет зимой

Теплый свитер

Наденьте укороченный жакет поверх объемного свитера или пуловера. Это создаст контраст между коротким жакетом и длинным слоем одежды, добавив интересный акцент. Со свитером с высоким воротом (трендовый хомут или водолазка) будет не только тепло, но и стильно.

Пальто

Если жакет короткий, можно надеть его под длинное пальто, создавая интересный многослойный эффект. Важно, чтобы пальто не перекрывало укороченный жакет, а наоборот, дополняло его.

Джинсы

Если хотите сделать образ более повседневным, одевайте укороченный жакет с джинсами с эффектом потертостей или в темных оттенках и добавьте обувь на платформе или каблуке.

Кожаные брюки

Штаны или леггинсы из кожи или искусственной кожи хорошо сочетаются с жакетом, создавая стильный, чуть рокерский образ.