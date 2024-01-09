Як носити великі сумки, що стали трендом 2024 року

Великі сумки знову повертаються у ряд трендів 2024 року. Тому варто підготуватися і розуміти кому вони дійсно підходять.
Про те, як носити великі сумки, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".
У сумці великого розміру точно можна з собою носити пів квартири й брати все, що потрібно та те, що на вашу думку, вам точно потрібно.
Альтернатива та заміна маленьким, непомітним сумочкам-гаманцям, які зазвичай використовуються більше як аксесуар, ніж як практична річ. Або ж як сумка для прогулянки, де багато речей не знадобиться.
Хоча досить часто буває, що жінки дійсно носять з собою настільки багато речей, що маленькою сумкою не обійтися навіть на прогулянці чи побаченні.
Особливо актуальними такі сумки є для тих, хто носить з собою ноутбуку, косметичну, воду, їжу тощо. Тобто, для ділової жінки, яка до того ж і стежить за своїм раціоном, така сумка просто рятівник, адже поміститься все, що потрібно та ще й залишиться місце.
Як носити великі сумки (фото: pinterest.com)
Також тренд на великі сумки підходить для спортивного стилю, тобто, для тих жінок, які вимушені мати у доступі багато речей та для матусь, які носять з собою не лише свої речі, а ще й купу дитячих.
Цей тренд вважається дійсно крутим та зручним, бо кожна з нас хоча б один раз в житті брала "все найнеобхідніше" та була б рада носити це у красивій та зручній сумці, при цьому знати що це ще й стильно та модно.
Для будь-якої жінки важливо знати та відчувати, що вона має чудовий вигляд і всі деталі її образу не заважають, а доповнюють одне одного. До того ж сумка - це ключовий аксесуар, який здатен змінити стиль повністю.
Тому любі жінки, усі хто вимушений носити безліч речей з собою, будьте впевнені - ви у тренді.
Як носити великі сумки (фото: pinterest.com)
Раніше ми озповідали про найбільш незамінне зимове взуття, що роками не виходить з моди.
Також читайте наш матеріал про те, як носити наймодніший колір 2024.