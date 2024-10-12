Як носити total denim цього сезону: Даша Квіткова показала стильний образ

Що відомо про тренд total denim

Total denim look у 2024 році вважається одним із трендів. Стилізувати можна сорочки та куртки з джинсами та спідницями, але потрібно намагатися вибирати денім в одній кольоровій гамі, щоб досягти привабливого ефекту.

Добре виглядає total denim look у світло-блакитному, сірому та темно-синьому відтінку, який ще називають "сирим" денімом - raw denim. Також це можуть бути класичні чорні та білі кольори.

Тотал денім у тренді (колаж: РБК-Україна)

Як носить total denim Даша Квіткова

Як і багато українських інфлюенсерів, Даша Квіткова має свій власний стиль і намагається слідувати модним трендам. Вона часто ділиться зі своїми підписниками у соцмережі Instagram знімками як у повсякденних та стрітстайл луках, так і образами зі зйомок та різних заходів.

Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Нещодавно вона поділилася у своєму блозі цікавим образом у стилі total denim look. Для фото вона обрала сіру видовжену сорочку з деніму, яку доповнила чорним паском відомого бренду. Таким чином знаменитість підкреслила лінію талії.

В тон до сорочки вона підібрала злегка розкльошені джинси з прорізами. Такий ефект зістарених джинсів додав образу менше офіціозу.

Знаменитість завершила лук класичними туфлями з гострими носками на високих підборах.

Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)