UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Як носити шовкову хустку влітку, щоб виглядати стильно: 3 ідеї, які легко повторити (відео)

Модні зачіски з шовковою хусткою (Фото: колаж РБК-Україна)
Автор: Любов Блажко

Шовкова хустка - простий спосіб урізноманітнити повсякденні образи та поекспериментувати із зачісками.

Як можна носити цю річ, аби виглядати максимально стильно, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram блогерки Geena Hunt.

1 ідея

Пасма добре розчешіть по всій довжині, Після чого зберіть їх на потилиці за допомогою шпильки. Далі одягніть хустку навколо голови, зробивши об'ємний вузол позаду. Перед цим її кілька разів потрібно згорнути, аби хустка нагадувала рівну пов’язку.

Зібране волосся розпустіть. За бажання зробіть легкий начіс за допомогою гребінця, аби додати об'єму. Зробіть ще кілька фінальних штрихів - розправте та рівномірно розподіліть кучері, а також не забудьте про сережки та сонцезахисні окуляри.

Як носити хустку влітку (скриншот) 

2 ідея

Цей спосіб відмінно підійде для спекотних днів, адже тут хустка повноцінно замінить вам головний убір, а не лише буде як аксесуар для краси. Особливо актуальною ця ідея може бути для дівчат, які носять чубчик. Зробіть його об'ємним за допомогою плойки, зберіть волосся після чого зав'яжіть хустинку класичним способом.

Далі - дістаньте наверх пасма та вкладіть їх потрібним вам чином. Зверху на хустку можна додати сонцезахисні окуляри, також гармонійно сюди "впишуться" об'ємні сережки яскравих кольорів.

Як носити хустку, щоб виглядати стильно (скриншот) 

3 ідея

Це найлегший спосіб, оскільки все, що потрібно, - це зав'язати хустку поверх зачіски та зробити зручний вузол на потилиці.

Така ідея, як і дві попередні, буде модно виглядати із сонцезахисними окулярами. А ще не забудьте про легкий макіяж та аксесуари, які вам захочеться додати. 

Способи, як носити хустку, щоб бути в тренді (скриншот) 

Відеоінструкція

Всі ці три способи можете знайти з покроковою інструкцією у ролику нижче: 

 

Читайте РБК-Україна в Google News
Стиль життяКрасаПорадиВолоссяТрендиАксесуари