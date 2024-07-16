Как носить шелковый платок летом, чтобы выглядеть стильно: 3 идеи, которые легко повторить (видео)

1 идея

Пряди хорошо расчешите по всей длине, после чего соберите их на затылке с помощью шпильки. Далее наденьте платок вокруг головы, сделав объемный узел сзади. Перед этим его несколько раз нужно свернуть, чтобы платок напоминал ровную повязку.

Собранные волосы распустите. При желании сделайте легкий начес с помощью гребешка, чтобы добавить объема. Сделайте еще несколько финальных штрихов - расправьте и равномерно распределите кудри, а также не забудьте о серьгах и солнцезащитных очках.

Как носить платок летом (скриншот)

2 идея

Этот способ отлично подойдет для жарких дней, ведь здесь платок полноценно заменит вам головной убор, а не только будет как аксессуар для красоты. Особенно актуальной данная идея может быть для девушек, которые носят челку. Сделайте ее объемной с помощью плойки, соберите волосы после чего завяжите платок классическим способом.

Далее - достаньте наверх пряди и уложите их нужным вам образом. Сверху на платок можно добавить солнцезащитные очки, а также гармонично сюда "впишутся" объемные серьги ярких цветов.

Как носить платок, чтобы выглядеть стильно (скриншот)

3 идея

Это самый легкий способ, поскольку все, что нужно, - это завязать платок поверх прически и сделать удобный узел на затылке.

Такая идея, как и две предыдущие, будет модно смотреться с очками. А еще не забудьте о легком макияже и аксессуарах, которые вам захочется добавить.

Способы, как носить платок, чтобы быть в тренде (скриншот)

Видеоинструкция

Все эти три способа можно найти с пошаговой инструкцией в ролике ниже: