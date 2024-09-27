Як носити худі восени 2024 року: цікаві ідеї стилізації зі спідницями та тренчем

У холодну пору року хочеться відчувати максимальний комфорт, але водночас виглядати стильно. І якщо у вашому гардеробі ще немає теплої толстовки, рекомендуємо приглянути одну або декілька.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, як восени цікаво стилізувати худі з іншими деталями гардеробу, щоб бути у тренді.

Худі + джинсова спідниця + чоботи до коліна + сумка через плече

Один із найпростіших способів стилізувати толстовку - це одягнути її зі спортивними штанами та кросівками. Однак восени 2024 року варто зважитися на модний експеримент: надягайте худі з капюшоном, довгу спідницю із щільного деніму, а також чоботи до коліна. Доповнить лук сумка крос-боді.

Худі та джинсова спідниця (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Худі + пишна спідниця + туфлі на підборах

Навіть із спортивною річчю можна створити вишуканий образ. Якщо ви не боїтеся виділятися з натовпу, одягайте толстовку яскраво-жовтого відтінку, яку можна доповнити пишною спідницею, мініатюрною сумкою та туфлями з гострими носками та на високих підборах.

Незвичний варіант із худі (фото: instagram.com/emilisindlev)

Худі + міні-спідниця плісе + шкарпетки + лофери

Ще один варіант образу - з короткою спідницею. Одягайте сіру толстовку з капюшоном, мініспідницю плісе, білі шкарпетки та класичні лофери. Доповніть лук маленькою сумкою, а в прохолодніші дні накиньте зверху пальто.

Стильний образ до школи чи інституту (фото: instagram.com/immegii)

Худі + шкіряний жилет + спідниця міді + мокасини

Стильний total black look на осінь: худий, спідниця середньої довжини та лофери. Розбавити образ можна шкіряним жилетом оверсайз із безліччю декоративних блискавок, а також сумкою.

Повністю чорний образ на осінь (фото: instagram.com/thevisuelofgrace)

Худі з капюшоном + шкіряний тренч + широкі джинси + туфлі

Для створення трендового багатошарового образу на осінь 2024 одягайте широкі джинси, теплу толстовку яскравого відтінку, шкіряний тренч та туфлі з гострими носками. Доповніть нестандартний образ клатча.

Варіант образу з тренчем (фото: instagram.com/greceghanem)