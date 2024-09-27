ua en ru
Пт, 27 вересня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Олімпіада 2024 Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Як носити худі восени 2024 року: цікаві ідеї стилізації зі спідницями та тренчем

П'ятниця 27 вересня 2024 07:15
UA EN RU
Як носити худі восени 2024 року: цікаві ідеї стилізації зі спідницями та тренчем З чим поєднувати толстовку восени 2024 року (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

У холодну пору року хочеться відчувати максимальний комфорт, але водночас виглядати стильно. І якщо у вашому гардеробі ще немає теплої толстовки, рекомендуємо приглянути одну або декілька.

РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, як восени цікаво стилізувати худі з іншими деталями гардеробу, щоб бути у тренді.

Худі + джинсова спідниця + чоботи до коліна + сумка через плече

Один із найпростіших способів стилізувати толстовку - це одягнути її зі спортивними штанами та кросівками. Однак восени 2024 року варто зважитися на модний експеримент: надягайте худі з капюшоном, довгу спідницю із щільного деніму, а також чоботи до коліна. Доповнить лук сумка крос-боді.

Як носити худі восени 2024 року: цікаві ідеї стилізації зі спідницями та тренчем

Худі та джинсова спідниця (фото: instagram.com/nlmarilyn)

Худі + пишна спідниця + туфлі на підборах

Навіть із спортивною річчю можна створити вишуканий образ. Якщо ви не боїтеся виділятися з натовпу, одягайте толстовку яскраво-жовтого відтінку, яку можна доповнити пишною спідницею, мініатюрною сумкою та туфлями з гострими носками та на високих підборах.

Як носити худі восени 2024 року: цікаві ідеї стилізації зі спідницями та тренчемЯк носити худі восени 2024 року: цікаві ідеї стилізації зі спідницями та тренчем

Незвичний варіант із худі (фото: instagram.com/emilisindlev)

Худі + міні-спідниця плісе + шкарпетки + лофери

Ще один варіант образу - з короткою спідницею. Одягайте сіру толстовку з капюшоном, мініспідницю плісе, білі шкарпетки та класичні лофери. Доповніть лук маленькою сумкою, а в прохолодніші дні накиньте зверху пальто.

Як носити худі восени 2024 року: цікаві ідеї стилізації зі спідницями та тренчем

Стильний образ до школи чи інституту (фото: instagram.com/immegii)

Худі + шкіряний жилет + спідниця міді + мокасини

Стильний total black look на осінь: худий, спідниця середньої довжини та лофери. Розбавити образ можна шкіряним жилетом оверсайз із безліччю декоративних блискавок, а також сумкою.

Як носити худі восени 2024 року: цікаві ідеї стилізації зі спідницями та тренчем

Повністю чорний образ на осінь (фото: instagram.com/thevisuelofgrace)

Худі з капюшоном + шкіряний тренч + широкі джинси + туфлі

Для створення трендового багатошарового образу на осінь 2024 одягайте широкі джинси, теплу толстовку яскравого відтінку, шкіряний тренч та туфлі з гострими носками. Доповніть нестандартний образ клатча.

Як носити худі восени 2024 року: цікаві ідеї стилізації зі спідницями та тренчем

Варіант образу з тренчем (фото: instagram.com/greceghanem)

Раніше ми розповіли про тренди весільних суконь у 2025 році.

Також подивіться модні образи з укороченим тренчем та шкіряною курткою на осінь.

Для написання матеріалу було використано Instagram-сторінки модних блогерів: MARILYN, Emili Sindlev, Magdalena Maria Gontarz, Loïcka Grâce, Grece Ghanem.

Читайте РБК-Україна в Google News
Модні тренди Стиль життя Тренди
NEWS
Росіяни за добу втратили на фронті 1370 солдатів і 58 артсистем, - ЗСУ
Росіяни за добу втратили на фронті 1370 солдатів і 58 артсистем, - ЗСУ