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Як носити джинсовий корсет цієї весни: образи Христини Горняк та Інни Бєлєнь, які варто повторити

Джинсовий корсет (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

Джинсовий корсет - один з найяскравіших трендів весни 2025 року, який поєднує в собі елементи ретро, casual і елегантності. Христина Горняк та Інна Бєлєнь показали, як створити актуальні образи, які легко повторити в повсякденному житті.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішило детальніше розповісти про цей тренд докладніше.

Що таке джинсовий корсет

Джинсовий корсет - це одяг, що облягає фігуру, часто з виразним декором, наприклад, металеві ґудзики, шнурівка, блискавка або декоративні шви. Він може бути виконаний як у класичному синьому денімі, так і у світліших або темніших відтінках. Корсет може бути як самостійним елементом, так і частиною комбінезона або сукні.

Як носити джинсовий корсет

У 2025 році джинсовий корсет стає універсальним елементом гардероба. Ось кілька ідей, як його стилізувати:

  • Класичний денім: поєднуйте корсет з джинсами або спідницею в тон для створення стильного денного образу.
  • Білий верх: носіть корсет поверх білої сорочки або футболки для створення контрастного і стильного вигляду.
  • Вечірній стиль: джинсовий корсет можна поєднувати з елегантними штанами або спідницею для вечірнього виходу.

Як носять джинсовий корсет українські знаменитості

Христина Горняк

Колишня дружина Володимира Остапчука, нотаріус і блогерка Христина Горняк слідкує за модними трендами та часто публікує в мережі фото і відео в модних луках.

Христина Горняк показала корсет з деніму весну (фото: instagram.com/kristygor

Так, днями вона показала, як носити джинсовий корсет-бюстьє від українського бренду the COAT. Вартість такої моделі - близько 15 тисяч гривень.

Колишня Остапчука (фото: instagram.com/kristygor)

"Корсет-бюстьє на бретелях виготовлений з високоякісного деніму. Модель посилена внутрішніми кісточками, що підкреслюють вигини та ідеально підтримують форму. Корсет має округлий виріз, трапецевидний низ і металеву блискавку по всій довжині", - йдеться в описі на сайті.

Джинсовий корсет, як у Горняк (фото: thecoat.com.ua/bustier-corset-denim-the-coat-by-katya-silchenko)

Христина Горняк доповнила корсет на бретельках довгою білою спідницею, а також прикрасами.

Христина Горняк задає тренди (фото: instagram.com/kristygor)

Інна Бєлєнь

Переможниця реаліті-шоу про кохання "Холостяк-13" Інна Бєлєнь також продемонструвала образ на теплу весну і літо з корсетом зі світло-блакитного деніму.

Інна Бєлєнь (фото: instagram.com/innka_belen)

Його вона вирішила доповнити джинсами такого ж кольору і білими туфлями-слінгбеками на невеликих підборах, створивши таким чином актуальний в цьому сезоні total denim look.

Інна Бєлєнь показала модну новинку весни 2025 (фото: instagram.com/innka_belen)

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Для написання матеріалу були використані сторінки в Instgram Христини Горняк та Інни Бєлєнь.

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