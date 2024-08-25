Як носити байкерські чоботи восени 2024 року: 5 стильних ідей зі спідницями

Незважаючи на те, що літо поки що балує нас теплою і навіть спекотною погодою, багато хто вже приглядає, якими новинками урізноманітнити свій базовий гардероб цієї осені, щоб виділятися із сірого натовпу.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, як у новому сезоні поєднувати трендові байкерські чоботи зі спідницями.
Байкерські або, як їх ще називають, мотоциклетні чоботи - вид взуття, схожий на спеціальне взуття для їзди на мотоциклі - як правило, воно відрізняється жорсткою конструкцією та особливим дизайном.
Це черевики або чоботи, виготовлені з товстої шкіри, з прямим силуетом носка і рівним каблуком, висота їх в середньому досягає середини гомілки, часто прикрашені пряжками та заклепками.
З чим носити цю трендову новинку? Восени 2024 року стилісти радять поєднувати їх зі спідницями - як міні, так і міді, і максі.
Мініспідниця та байкерські черевики - це поєднання, яке ніколи вам не набридне. З виразною енергетикою нульових ця грайлива пара стане фаворитом вуличного стилю цього сезону.
На початку осені можна відмовитися від колготок і ходити з голими ногами, а у більш прохолодні дні додати до образу напівпрозорі колготки та пальто або жакет.
Образ зі спідницею міні (фото: instagram.com/kay.ashanti)
Спідниця із прозорої тканини стала одним із головних трендів 2024 року. Це може бути однотонна спідниця або мереживна спідниця.
Щоб додати елемент гранжа у звичайний образ, таку спідницю можна стилізувати з байкерськими чоботями та затишним светром, а зверху накинути куртку-косуху.
Варіант образу на осінь (фото: instagram.com/lunaisabellaa)
Елегантні та жіночні спідниці плісе сміливо можна зарахувати до лав класичних речей. Це можуть бути моделі в довжині міді або такі, що повністю закривають ноги.
Для максимально осіннього луку придивіться довгу спідницю плісе з теплої вовняної тканини. Носити її можна в офіс - з футболками, блузками, водолазками та светрами. А доповнить образ теплий піджак та байкерські чоботи.
Такий лук підійде для офісу (фото: instagram.com/rubylyn_)
Ще один тренд 2024 року - Bubble skirt або, як її ще називають, балон, тюльпан, волан та парашут. Така спідниця може бути різного силуету, але при цьому виглядати так, ніби її підтягнули зсередини: уздовж нижнього краю ви не побачите жодних швів.
Щоб створити небанальний осінній образ, надягайте спідницю-балон, напівпрозорий лонгслів і нижню білизну контрастного кольору. Доповнять образ байкерські чоботи та пальто.
Варіант повсякденного образу на осінь-2024 (фото: instagram.com/vivianyrl)
Довгі спідниці, як і раніше, залишаються на піку популярності. Восени, поки ще немає дощів, їх цілком можна поєднувати як із відкритим взуттям, так і з закритим.
На теплу осінь можна приглянути спідницю зі струмуючої тканини насиченого шоколадного відтінку. Доповніть лук картатою блузою з величезним бантом спереду, а також байкерськими чоботями та сумкою-шопером.
Образ для вечірки чи походу в кіно (фото: instagram.com/aishafarida)
Раніше ми розповіли про тренди чоловічої моди на осінь 2024 року: що носити, щоб бути "на стилі".
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Для написання матеріалу було використано такі джерела: Instagram-сторінки модних блогерів Kay Ashanti, LUNA ISABELLA, Ruby Lyn, Vivian, Aïsha Farida.