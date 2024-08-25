Як носити байкерські чоботи восени 2024 року: 5 стильних ідей зі спідницями

Байкерські або, як їх ще називають, мотоциклетні чоботи - вид взуття, схожий на спеціальне взуття для їзди на мотоциклі - як правило, воно відрізняється жорсткою конструкцією та особливим дизайном.

Що носити, щоб бути у тренді (фото: instagram.com/lunaisabellaa)

Це черевики або чоботи, виготовлені з товстої шкіри, з прямим силуетом носка і рівним каблуком, висота їх в середньому досягає середини гомілки, часто прикрашені пряжками та заклепками.

З чим носити цю трендову новинку? Восени 2024 року стилісти радять поєднувати їх зі спідницями - як міні, так і міді, і максі.

Коротка спідниця та байкерські чоботи

Мініспідниця та байкерські черевики - це поєднання, яке ніколи вам не набридне. З виразною енергетикою нульових ця грайлива пара стане фаворитом вуличного стилю цього сезону.

На початку осені можна відмовитися від колготок і ходити з голими ногами, а у більш прохолодні дні додати до образу напівпрозорі колготки та пальто або жакет.

Образ зі спідницею міні (фото: instagram.com/kay.ashanti)

Мереживна спідниця та байкерські чоботи

Спідниця із прозорої тканини стала одним із головних трендів 2024 року. Це може бути однотонна спідниця або мереживна спідниця.

Щоб додати елемент гранжа у звичайний образ, таку спідницю можна стилізувати з байкерськими чоботями та затишним светром, а зверху накинути куртку-косуху.

Варіант образу на осінь (фото: instagram.com/lunaisabellaa)

Спідниця плісе та байкерські чоботи

Елегантні та жіночні спідниці плісе сміливо можна зарахувати до лав класичних речей. Це можуть бути моделі в довжині міді або такі, що повністю закривають ноги.

Для максимально осіннього луку придивіться довгу спідницю плісе з теплої вовняної тканини. Носити її можна в офіс - з футболками, блузками, водолазками та светрами. А доповнить образ теплий піджак та байкерські чоботи.

Такий лук підійде для офісу (фото: instagram.com/rubylyn_)

Спідниця-балон та байкерські чоботи

Ще один тренд 2024 року - Bubble skirt або, як її ще називають, балон, тюльпан, волан та парашут. Така спідниця може бути різного силуету, але при цьому виглядати так, ніби її підтягнули зсередини: уздовж нижнього краю ви не побачите жодних швів.

Щоб створити небанальний осінній образ, надягайте спідницю-балон, напівпрозорий лонгслів і нижню білизну контрастного кольору. Доповнять образ байкерські чоботи та пальто.

Варіант повсякденного образу на осінь-2024 (фото: instagram.com/vivianyrl)

Спідниця максі та байкерські чоботи

Довгі спідниці, як і раніше, залишаються на піку популярності. Восени, поки ще немає дощів, їх цілком можна поєднувати як із відкритим взуттям, так і з закритим.

На теплу осінь можна приглянути спідницю зі струмуючої тканини насиченого шоколадного відтінку. Доповніть лук картатою блузою з величезним бантом спереду, а також байкерськими чоботями та сумкою-шопером.

Образ для вечірки чи походу в кіно (фото: instagram.com/aishafarida)