Як по нігтях розпізнати брак вітамінів: експерт назвала 7 тривожних ознак

Як розпізнати по нігтях дефіцит вітамінів

Здорова нігтьова пластина не повинна мати тріщин, горбків, борозенок, цяток. У нормального нігтя рожевий колір, гладка поверхня, легкий блиск. Сама пластина злегка прозора, а кінчики - білі або відтінку слонової кістки. Ніготь здорової людини помірно гнучкий, твердий, щільний.

Якщо ваші нігті мають наступні ознаки, варто насторожитись, оскільки це свідчить про певні порушення в організмі.

Тріщини та жовтизна нігтів - вказують на грибок та симптом дефіциту В12.

Відсутність лунул, тобто білих півмісяців на нігтях може вказувати на анемію - відповідно є брак заліза. А також на дефіцит вітаміну В12. В ідеалі лунка повинна становити 1/5 від довжини нігтя.

Поперечні смуги - свідчать про дефіцит вітаміну В1, можливе порушення вуглеводного обміну.

Відшарування нігтів вказує на брак білка і біотину.

Білі цятки - є ознакою нестачу цинку, білка і вітаміну С.

Синій відтінок, особливо разом із загальною блідістю, і в районі носо-губного трикутника та нігтів - вказують на ймовірні серцеві проблеми. Варто зробити ЕКГ.

Поздовжні смуги на нігтях - є ознакою зниження функції щитоподібної залози.

Як тільки виявили перелічені ознаки варто проконсультуватись із лікарем для того, аби підтвердити дефіцит вітамінів чи наявність хвороб. Ігнорування проблем із нігтями тільки погіршить ваш стан і затягне період лікування.

Поповнити організм вітаміном В12 і цим зміцнити нігті, можна завдяки харчуванню. Його багато у їжі тваринного походження: печінці, м'ясі, рибі, морепродуктах, молочних та кисломолочних продуктах, яйцях тощо. Найбільші джерела вітаміну В12 - яловича і теляча печінка.

Вітамін В1 міститься у висівках, в зеленому горошку, яйцях, свинині, печінці, квасолі, горіхах, гречці, бурому рисі та дріжджах.