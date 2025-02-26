Як назавжди позбутися звички пропускати тренування? Тренер назвала 3 суперспособи

Чому люди пропускають тренування?

Інколи люди можуть пропускати тренування, тому що надто втомилися або сильно зайняті.

Експерт, який спеціалізується на психології спорту та здоров’я Джулія Теховнік розповіла, що часто люди відчувають себе немотивованими, тому і пропускають тренування.

"Якщо ми відчуваємо себе невмотивованими, то легко відкинути тренування зі списку пріоритетів. Коли мотивація починає падати, стає легше знаходити причини, щоб пропустити рутинні тренування", - додала вона.

Тренер Моніка Лам-Фейст каже, якщо ваша ціль схуднути, то варто встановити певні часові рамки, за які ви маєте скинути певну кількість кілограмів. Так ви зможете довго бути мотивованими, адже поступового будете бачити результати схуднення.

Поради щодо дотримання розкладу тренувань

Знайдіть те, що вам подобається

Якщо вам не подобається бігати, відвідувати тренажерний зал або піднімати тяжкості, у вас не буде мотивації займатися цим.

Тому можна спробувати піти на прогулянку, також подумайте про нетрадиційні вправи. Зрештою, найкращий спосіб дотримуватися програми чи тренування - це справді насолоджуватися цим.

Залишайтеся послідовними

Тренуйтеся щодня в один і той же час. Таким чином, з часом це стане частиною вашого звичайного розкладу.

Можна спробувати тренуватися вранці, якщо ви зайняті ввечері. Таким чином, ваші повсякденні дії не будуть заважати тренуванню.

Змінюйте тренування

Постійно змінюйте свій розпорядок дня, щоб уникнути нудьги та зникнення мотивації. Наприклад, якщо ви зазвичай їздите на велосипеді, спробуйте швидку прогулянку або йогу. Будьте креативними і пробуйте щось нове кожні кілька тижнів.

Які тренування ефективніші

В інтерв'ю РБК-Україна фітнес-тренер і нутриціолог Віктор Мандзяк розповідав, що часто люди обирають між силовими та кардіотренуваннями.

Як виявилось, під час кардіотренувань на третину спалюється більше калорій, тоді як силові - це підняття гантель і ріст м'язів.

Наприклад, під час бігу працюють м'язи ніг в основному, тому це не високоінтенсивна робота, адже працюють не всі частини організму. А силові тренування дозволяють активувати всі м'язи тіла і чудово допомагають схуднути.

За словами експерта, для тих, хто хоче покращити фізичну форму і схуднути, кардіотренування будуть кращими. Однак, якщо ви хочете скорегувати фігуру і збільшити м'язову масу, більш ефективними будуть силові тренування.