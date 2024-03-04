Як навчитися пробачати собі та налагодити здорові стосунки зі світом

Як навчитися пробачати собі

Наш мозок працює так, що в кожен момент часу ви приймаєте найкраще рішення з усіх, що були доступні. Ви можете подумки повертатись до того моменту, аналізувати, як могли вчинити інакше, але насправді це вже зараз, із новою доступною вам інформацією та наслідками, ви прийшли до цієї думки. Якщо ви тоді не зробили цього - значить, не могли.

Якщо у вас є змога повернутись до цієї теми й обговорити її з людиною, наприклад, яку ви образили - зробіть це. Попросіть пробачення ще раз, з'ясуйте, як можна виправити ситуацію, щоб ви обоє відчули полегшення.

Якщо ви були грубими, агресивними чи несправедливими у ставленні до когось, то це не робить одразу вас поганою людиною. Інколи ми проживаємо складні моменти, коли несила стримати свої емоції, і можемо зриватися на людей, які не мають жодного відношення до цього. Наш стан не виправдовує наші вчинки, але не варто постійно докоряти собі цим.

Важливо розділяти, чи це дійсно повторюється знову й знову, й потрібно щось виправляти, чи це одиничний випадок, де достатньо визнати свою помилку, за можливості - перепросити.

Як навчитися пробачати собі (фото: Freepik)

Коли ж ідеться про втрату близьких, то люди проживають дуже складні емоції та стани, можуть звинувачувати себе в тому, що сталося. Кожен має право прожити цю втрату, відчуття провини, але важливо не застрягнути в ньому.

Провина - це про безсилля та брак контролю, коли здається, що вже нічого не можна зробити. Але завжди можна знайти щось, що ви таки контролюєте. Запитайте себе, що ви можете зробити зараз, щоби полегшити цей процес і направити свої почуття в продуктивне річище?

Що робити, щоб пробачити себе за все

Щоб допомогти собі впоратися з цими емоціями, можна спробувати написати лист людині, через яку відчуваєте провину перед собою. Або написати собі зворотний лист від цієї людини - їх не треба надсилати.

Спробуйте відповісти собі чесно, чому в той момент ви діяли саме так, що вас спонукало до цього, якої інформації не вистачало, щоб ухвалити рішення, яке зараз здається кращим.

Тоді ви можете проаналізувати наслідки й з'ясувати, як не припуститись цього знову.

Наприклад, написати список того, чого вас навчила ця ситуація: "Це навчило мене ретельніше підбирати слова, коли я надто емоційна", "Це допомогло мені зрозуміти, що я маю уважно вислухати партнера, перш ніж ухвалити рішення".