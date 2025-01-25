Як навчитися правильно гальмувати на ковзанах: прості поради для початківців

Гальмування на ковзанах може здаватися складним, але з правильними техніками це стає простіше, ніж здається. Найпростіший спосіб - це гальмування плугом.

Для цього почніть біля бортика та натискайте внутрішніми ребрами ковзанів на лід, наче чистите його. Коли відчуєте, як працюють ребра, розведіть ноги в сторони під кутом і продовжуйте натискати. За кілька секунд ви зупинитесь.

Для тих, хто хоче освоїти більш складний метод, є техніка на одній нозі. Перенесіть вагу на одну опорну ногу, а іншу поставте вперед під кутом на внутрішнє ребро. Поступово збільшуйте натиск, щоб зупинитися.

Основне правило, яке варто запам'ятати під час гальмування на ковзанах - це використання тільки ребер ковзанів. Техніка гальмування на ковзанах ґрунтується на точному і контрольованому натисканні ребрами, що дозволяє створити необхідний тертя для зупинки.

Не варто використовувати зубці ковзанів, оскільки вони призначені для ковзання по льоду і можуть спричинити небажане ковзання або навіть падіння.

Також не рекомендується використовувати носок ковзанів чи бортик для гальмування - це може призвести до втрати рівноваги або до неконтрольованого руху, що збільшує ризик травм.

Пам’ятайте: