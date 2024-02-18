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Як навчитися керувати своєю енергією: корисні поради

Неділя 18 лютого 2024 22:41
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Як навчитися керувати своєю енергією: корисні поради Як керувати своєю енергією (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Напевно, кожен був у ситуації, коли заплановані справи не можна було виконати не через відсутність часу, а через те, що не вистачає сил та енергії на їхнє виконання. Але й для таких випадків є рішення.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на психологічний портал Purport в Instagram.

Як навчитися керувати своєю енергією

Час є фіксованою величиною - щодня ми маємо 24 години, але наша енергія постійно змінюється.

Прихильники цього підходу впевнені, що він не лише більш ефективний, але й допомагає зменшити стрес та досягти особистих та професійних цілей.

Переключіть фокус з часу

Спостерігайте за рівнем енергії, визначайте закономірності появи її піків та спадів.

Змініть своє ставлення до відпочинку

Почніть сприймати перерви не як даремно витрачений час, а як можливість відновити рівень енергії.

Ставте цілі, що відповідають енергії

Плануйте справи, враховуючи свій рівень енергії. Наприклад, розміщуйте найважливіші завдання у той час, коли ви зазвичай найбільше активні.

Як навчитися керувати своєю енергією: корисні поради

Як керувати своєю енергією (фото: Freepik)

Прислухайтесь до свого самопочуття

Розпізнавайте ознаки виснаження та втоми та дійте так, щоб їх попередити.

Оптимізуйте розпорядок дня

Це може допомогти мінімізувати втрату енергії. Наприклад, готуйте їжу та обирайте одяг напередодні ввечері, щоб зменшити ранковий стрес.

Розподіляйте енергію розумно

Встановлюйте пріоритети для завдань і розподіляйте свою енергію відповідно до їх важливості.

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