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Як навчитись протистояти стресу: три поради від психологів

Як протистояти стресу (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Люди по-різному справляються зі стресом та труднощами. Дехто може стійко зносити усі "удари життя", а от інші абсолютно не здатні справитись навіть із найменшим емоційним навантаженням.

Про те, що формує нашу здатність протистояти стресу і як розвинути цю суперсилу, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію Центру психології та розвитку Київський Дворик в Instagram.

Від чого залежить здатність протистояти стресу

"Один з основних факторів, які впливають на наші реакції - це резильєнтність. Її також називають стресостійкістю або психологічною пружністю. Це своєрідний навігатор, який вмикається під час складної життєвої події та допомагає якомога ефективніше крізь неї пройти", - говорять психологи.

Людина з високою резильєнтністю може:

  • швидко адаптуватися до незвичних ситуацій та умов
  • "відпускати" події та людей, що допомагає відновлюватися після травматичних подій
  • звертатися по допомогу, коли це потрібно
  • будувати плани та дотримуватися їх
  • керувати власними емоціями, наскільки це можливо

"Думаємо, ви погодитесь із тим, що резильєнтність - та риса, яка конче необхідна українцям зараз", - кажуть експерти.

Як навчитись протистояти стресу

Намагайтеся дивитися на стресові ситуації під іншим кутом: майже завжди із них є здоровий вихід. Тренуйтеся на невеликих викликах і не поспішайте: змінювати власні реакції дійсно складно.

Зосередьтеся на тому, чим ви реально можете керувати, якщо хочете відчувати більше контролю над життям. Повернення контролю навіть над маленькими речами та процесами здатне дати вам відчуття безпеки та стійкості.

Подумайте про систему підтримки. Це можуть бути друзі, рідні, терапевтична група чи індивідуальні сеанси психотерапії. Важливо мати "своїх" людей, з якими ви можете щиро ділитися переживаннями в атмосфері довіри та взаєморозуміння.

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