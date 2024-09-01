Як навчити кота користуватися туалетом: покрокова інструкція

Навчання кота користуватися туалетом може здатися складним завданням, але з правильним підходом і терпінням це цілком здійсненно. Ця інструкція допоможе вам поступово адаптувати кота до нового способу користування туалетом, роблячи процес максимально комфортним для вас і вашого улюбленця.

Перенесення лотка у ванну

Перемістіть котячий туалет у ванну кімнату, залишивши доступ для вашої кішки. Розмістіть лоток поруч з унітазом і дайте кішці тиждень або два, щоб вона звикла використовувати його в новому місці.

Навчальне сидіння

Придбайте або виготовте спеціальне сидіння для навчання кішок. Це може бути готовий пристрій або саморобний варіант. Для саморобного сидіння наповніть неглибоку алюмінієву каструлю наповнювачем, який можна змивати у туалет. Закріпіть каструлю над унітазом.

Поступове підвищення висоти лотка

Щодня підіймати лоток на 7-10 сантиметрів ближче до сидіння унітаза, використовуючи коробки або книги для стабільності. Продовжуйте це, поки лоток не досягне рівня унітаза.

Перехід на сидіння

Коли лоток буде на рівні з сидінням унітаза, переставте його на саме сидіння ще на 3-4 дні, щоб кішка звикла до нової висоти. Під час цього процесу хваліть її та заохочуйте ласощами за правильне використання.

Використання тренувального сидіння

Замініть котячий туалет на тренувальне сидіння, зі спеціальним наповнювачем. Закріпіть сидіння на унітазі відповідно до інструкцій виробника або прикріпіть саморобний лоток за допомогою клейкої стрічки. Наповніть його наповнювачем товщиною 2-3 сантиметри.

Поступове розширення отвору

Щотижня відкривайте новий отвір у тренувальному сидінні, щоб кішка поступово звикала до використання унітаза. Якщо ви використовуєте саморобний лоток, виріжте отвір діаметром 7-10 сантиметрів у центрі та розширюйте його з кожним кроком. Поступово зменшуйте кількість наповнювача, поки кішка не звикне користуватися туалетом без нього.

Коли можна переходити до туалету

Коли ваша кішка звикне користуватися туалетом, це буде через 2-3 тижні після початку розширення отворів або використання тренувального лотка, зніміть тренувальне сидіння. Тепер ваша кішка повинна бути готова використовувати унітаз без лотка.

Терпіння та догляд

Процес привчання кішки до туалету може тривати два місяці чи навіть більше. Якщо кішка відмовляється від будь-якого етапу або починає користуватися іншими місцями, поверніться на крок назад у навчанні.

Заздалегідь тримайте під рукою засоби для чищення, оскільки будуть випадкові інциденти.

Зниження стресу

Не тисніть на кішку, якщо навчання до туалету викликає у неї стрес. Якщо кішка починає поводитися ненормально, припиніть навчання і поверніться до використання лотка. Пам’ятайте, що приблизно 30% кішок не пристосовуються до туалетного навчання.