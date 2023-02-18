Як не натрапити на шахраїв на сайтах знайомств: поради психологів

Романтик-дзеркало

Це досить типовий представник світу шахраїв на сайтах знайомств. Інакше їх називають скамерами. По-перше, при онлайн-знайомстві вони вселяють жінкам серйозність своїх намірів, а по-друге, віддзеркалюють вподобання жінок.

Буде дуже приємно зустріти людину, яка слухає таку ж музику, що й ви, або дивиться ті самі фільми. А вже за кілька днів він виписує романтичні дифірамби та зізнається в пристрасному коханні.

Але життя - це не завжди така казка. Проте найчастіше такий образ кавалера є нічим іншим, ніж приманкою для жертви.

Жінка любить вухами

У цьому виді шахрайства вдаються до техніки пік-апу. Зловмисники засипають жінку компліментами з ніг до голови так, що вона не може й слова сказати. Під час особистої зустрічі вони якомога частіше намагаються доторкнутися до вас.

Головна ціль пікаперів - схилити вас до інтимних стосунків. Коли бажаного досягнуто, вони зникають на декілька днів, тиждень чи навіть назавжди. Проте це й добре, тому що такий залицяльник вам точно не потрібен.

Бізнесмен без грошей

Ще один популярний тип шахраїв на сайтах знайомств. Їхньою головною ціллю є заволодіння грошима жінки, яку вони обрали як жертву. Зазвичай вони мають не одну пасію, а відразу кілька, адже це збільшує нечесний прибуток.

Традиційний опис подібних злодіїв: бізнесмен, який розорився або якого підставили. Він жаліється на свої біди вам, яка так добре його розуміє. Він задаровує вас компліментами та подарунками. До того ж йому конче потрібні гроші, але він кається, що обов'язково їх поверне.

Фінал історії кохання очевидний: ні кохання, ні грошей.

Як убезпечити себе на сайтах знайомств