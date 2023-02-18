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Как не наткнуться на мошенников на сайтах знакомств: советы психологов

Как распознать мошенника на сайте знакомств (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Знакомства через специальные сервисы и социальные сети получило большое распространение за последние несколько лет. Вместе с тем появились мошенники, которые таким образом разыскивают своих жертв.

Как не попасть на этот крючок - читайте ниже в материале Styler.

Романтик-зеркало

Это достаточно типичный представитель мира мошенников на сайтах знакомств. Иначе их называют скамерами. Во-первых, при онлайн-знакомстве они внушают женщинам серьезность своих намерений, а во-вторых, отражают предпочтения женщин.

Будет очень приятно встретить человека, который слушает такую же музыку, что и вы, или смотрит те же фильмы. А уже через несколько дней он выписывает романтические дифирамбы и признается в страстной любви.

Но жизнь - это не всегда такая сказка. Однако чаще всего такой образ кавалера не что иное, чем приманка для жертвы.

Женщина любит уши.

В этом виде мошенничества прибегают к технике пик-апа. Злоумышленники засыпают женщину комплиментами с ног до головы так, что она не может и слова сказать. Во время личной встречи они чаще всего пытаются прикоснуться к вам.

Главная цель пикаперов - склонить вас к интимным отношениям. Когда желаемый результат достигнут, они исчезают на несколько дней, неделю или даже навсегда. Однако это и хорошо, потому что такой поклонник вам точно не нужен.

Бизнесмен без денег

Еще один популярный тип мошенников на сайтах знакомств. Их главной целью является завладение деньгами женщины, которую они избрали в качестве жертвы. Обычно они имеют не одну пассию, а сразу несколько, ведь это увеличивает нечестную прибыль.

Традиционное описание подобных воров: разорившийся или подставившийся бизнесмен. Он жалуется на свои беды вам, так хорошо его понимает. Он дарит вам комплименты и подарки. К тому же ему очень нужны деньги, но он раскаивается, что обязательно их вернет.

Финал истории любви очевиден: ни любви, ни денег.

Как обезопасить себя на сайтах знакомств

  • Регистрируйтесь на сайте знакомств только по ненужному электронному адресу или создайте новый аккаунт. Это поможет скрыть ваши личные данные.
  • Заведите запасной номер телефона, чтобы не давать основной знакомым из сети. Так вы избежите телефонного террора от навязчивых кавалеров.
  • Общайтесь и встречайтесь только с теми, у кого в профиле реальная фотография.
  • Ходите на свидание только в людных местах и только в светлое время суток.
  • Не давайте новым знакомым домашний адрес.

Раньше мы рассказывали, какие 5 вопросов не стоит задавать мужчине, чтобы его не потерять.

Читайте также, как понять, что мужчина действительно вас любит.

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