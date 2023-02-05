Як насправді виглядатиме смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition (відео)

Зовнішній вигляд realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

Візуально смартфон у новому відео відрізняється від того, як було показано модель на рендері раніше. Зовнішнє виконання телефону на задній стороні не повністю червоне, а двокольорове: одна частина чорна панелі, а друга червона, з логотипом Coca-Cola.

Плоскі грані виконані у чорному кольорі, круглі блоки камер мають червоні акценти.

Відео: як виглядає смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

Відео: зовнішній вигляд телефону realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition

Характеристики "Кока-кола-смартфона" realme 10 Pro 5G

Очікується, що начинка цієї моделі телефону не відрізнятиметься від базової версії. Технічні характеристики та особливості вказані на офіційному сайті виробника.

Гаджет оснащений 6.7-дюймовим LCD-екраном, частота оновлення - 120 Гц.

Процесор смартфона Snapdragon 695 з ОЗУ LPDDR4x також передбачено сховище UFS 2.2

Акумулятор на 5000 мАг за допомогою швидкої зарядки на 33 Вт.

Основна камера представлена сенсором Samsung HM6 на 108 мегапікселів, передня - на 16 Мп.

Товщина бічних рамок - всього 1 міліметр.

Яка вартість

Точна ціна realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition поки що невідома, при цьому вартість 10 Pro в Європі починається від 230 доларів.

Як очікується, новинка з'явиться в Україні найближчим часом.