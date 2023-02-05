Как на самом деле будет выглядеть смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition (видео)

Смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition собираются официально презентовать на следующей неделе, при в интернете этом уже появилось видео с демонстрацией "вживую" гаджета от китайского производителя.
Кадры, показывающие дизайн специальной версии realme 10 Pro 5G, что выйдет ограниченным тиражом, опубликованы в сети
Визуально смартфон в новом видео отличается от того, как была показана модель на рендере прежде. Внешнее исполнение телефона на задней стороне не полностью красное, а двухцветное: одна часть панели черная, а вторая красная, с логотипом Coca-Cola.
Плоские грани исполнены в черном цвете, круглые блоки камер имеют красные акценты.
Видео: как выглядит смартфон realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition
Видео: внешний вид телефона realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition
Ожидается, что начинка этой модели телефона не будет отличаться от базовой версии. Технические характеристики и особенности указаны на официальном сайте производителя.
Точная цена realme 10 Pro 5G Coca-Cola Edition пока неизвестна, при этом стоимость 10 Pro в Европе начинается от 230 долларов.
Как ожидается, новинка появится в Украине в ближайшее время.
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